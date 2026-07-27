경남교육청, 제8기 주민참여예산위원회 구성…예산 반영 절차 본격화

AI 핵심 요약beta
- 경남도교육청이 27일 제8기 주민참여예산위원회를 위촉하고 연수를 진행했다.
- 도민 40명으로 구성된 위원회는 4개 분과로 교육재정 개선안 제시와 주민참여예산 사업 발굴·심의를 맡는다.
- 올해 접수된 제안사업은 부서 검토와 위원회 심의를 거쳐 2027년도 본예산에 반영될 예정이다.
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2027 본예에 제안사업 반영
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도교육청이 주민참여예산위원회를 구성하고 예산 반영 절차에 들어갔다.
도교육청은 27일 본청 강당에서 '제8기 주민참여예산위원회' 위촉식을 열고 위원 위촉과 함께 제도 이해를 위한 연수를 진행했다고 밝혔다.
이번 위원회는 공개 모집과 추천을 통해 선발된 도민 40명으로 구성됐으며 임기는 2026년 7월부터 2028년 6월까지 2년이다.
위원회는 4개 분과로 나뉘어 운영된다. 위원들은 학생, 학부모, 교직원 등 교육공동체의 의견을 수렴해 교육재정 전반에 대한 개선안을 제시하고 주민참여예산 제안사업 발굴과 심의를 맡는다.
이날 위촉식에서는 위촉장 수여에 이어 제도의 취지와 운영 절차, 위원회 역할 등에 대한 안내가 이뤄졌다. 이후 위원장과 부위원장 선출, 운영위원 구성 등 위원회 운영 체계를 정비했다.
경남교육청은 올해 접수된 주민참여예산 제안사업을 부서 검토와 위원회 심의를 거쳐 선정하고 이를 2027년도 본예산에 반영할 계획이다.
권순기 교육감은 "주민이 예산 편성에 참여해 우선순위를 결정하는 제도"라며 "현장의 의견이 예산에 반영될 수 있도록 역할을 해달라"고 말했다.
news2349@newspim.com