강기윤 창원시장, 구내식당 찾아 현장소통…"근무환경 개선"

AI 핵심 요약beta
- 창원시가 27일 구내식당 환경을 개선하고 시장이 직원들과 식사를 함께했다
- 시는 식단 다양화·특식의 날 운영·TV 편성 확대 등으로 직원 편의와 만족도를 높였다
- 강기윤 시장은 식당에서 현장 의견을 듣고 배려와 존중 조직문화 정착과 근무환경 개선을 강조했다
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소통 강화 조직 내 배려·존중 문화 확립
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 구내식당 환경을 개선하고 시장이 직원들과 식사를 함께하며 조직문화 개선에 나섰다.
시는 직원 복지 향상과 근무환경 개선을 위해 구내식당 운영 전반을 정비하고 현장 소통을 강화하고 있다고 27일 밝혔다.
이번 개선은 직원 만족도를 높여 행정 서비스의 질을 끌어올리겠다는 취지로 추진됐다. 일상에서 체감할 수 있는 편의와 식사 환경 개선에 초점을 맞췄다.
시는 식사의 질과 선택 폭을 확대했다. 기존 단일 김치 제공 방식에서 배추김치와 깍두기 2종 상시 제공으로 바꾸고 셀프바에 컵라면 코너를 도입해 이용 편의를 높였다.
직원 선호를 반영한 '특식의 날'도 월 1회 운영한다. 초복 보양식 제공에 이어 을지훈련 기간에는 비상식량 체험키트를 마련하는 등 시기별 주제를 반영한 식단을 선보일 계획이다.
식당 환경도 개선했다. 단일 뉴스 채널 중심의 TV 편성을 예능·스포츠·교양 등으로 확대해 이용 선택권을 넓혔고, 퇴식구에는 가림막을 설치해 시각적 불편을 줄였다.
강기윤 시장은 취임 이후 구내식당을 찾아 직원들과 함께 식사하며 현장 의견을 듣고 있다. 직원 애로사항을 직접 청취하고 조직 내 배려와 존중 문화 정착을 강조하고 있다.
강 시장은 "구내식당은 휴식과 소통이 이뤄지는 공간"이라며 "현장의 목소리를 반영해 일하기 좋은 환경을 조성하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com