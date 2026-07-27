민주당 일반당원 모임 "김민석 당대표 후보 지지"...1063명 참여

AI 핵심 요약beta
- 더민주 하나되는 대한민국은 27일 김민석 지지를 선언했다
- 모임은 김민석이 국정경험과 통합리더십을 갖췄다 했다
- 당정일체와 원팀으로 이재명 정부를 뒷받침하겠다 했다
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"풍부한 국정경험과 통합 리더십 갖춰...이재명 정부 성공 이끌 적임자"
권리당원 758명·대의원 140명 등 전국 각지 당원 자발적 참여
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 더불어민주당 당원 모임인 '더민주 하나되는 대한민국'은 27일 경기도의회 기자회견실에서 김민석 당대표 후보에 대한 공식 지지를 선언했다고 밝혔다.
이들은 이날 발표한 지지선언문을 통해 "김민석 후보는 풍부한 국정 경험과 검증된 정책 역량, 소통과 통합의 리더십을 바탕으로 이재명 정부의 성공을 가장 든든하게 뒷받침할 적임자"라고 밝혔다.
이어 "지금 민주당에 필요한 것은 갈등과 분열이 아닌 통합이며, 경쟁이 아닌 '원팀'"이라며 "당이 하나로 힘을 모아 정부와 긴밀히 협력하는 당정일체를 실현할 때 민생 회복과 개혁 과제를 흔들림 없이 추진할 수 있다"고 강조했다.
이번 온라인 지지선언에는 권리당원 758명, 대의원 140명, 일반당원 165명 등 총 1063명의 전국 각지 당원들이 자발적으로 참여했다.
이들은 선언문을 통해 ▲김민석 후보 적극 지지 ▲강하고 유능한 집권여당 구축 ▲당정일체를 통한 정부 성공 지원 ▲계파·분열을 넘어선 원팀·통합 민주당 실현 등을 다짐했다.
모임 측은 "오늘의 선택이 민주당의 승리와 이재명 정부의 성공 그리고 국민이 체감하는 더 나은 대한민국으로 이어질 것이라 확신한다"며 "원팀과 통합의 정신으로 국민에게 희망을 주는 민주당을 만들어 가겠다"고 덧붙였다.
1141world@newspim.com