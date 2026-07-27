강원도, '액체수소 인수기지' 핵심기술 개발 착수…국비 290억 확보

AI 핵심 요약beta
- 강원도는 27일 액체수소 인수기지 핵심기술 개발에 착수했다.
- 국비 290억 원을 확보해 삼척 근덕면서 1단계 연구를 시작했다.
- 도는 2040년까지 상용급 인수기지 구축을 추진한다.
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[춘천=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원특별자치도는 미래 핵심 에너지원으로 주목받는 액체수소 생태계 선점을 위해 '액체수소 인수기지 구축 사업'의 핵심기술 개발에 착수한다고 27일 밝혔다.
도에 따르면 이번 사업은 국토교통부가 주관하는 '액체수소 저장탱크 및 적하역 시스템 기술개발 사업' 공모에 최종 선정되며 국비 290억 원을 확보, 이달부터 설계 및 연구개발에 본격 돌입한다.
사업에는 GS건설을 주관기관으로 HD현대건설, 한국가스공사, 고등기술연구원 등 14개 기업·기관이 참여하는 대형 컨소시엄이 구성돼 기술력 확보와 산업 확장성 측면에서 주목받고 있다.
이번 1단계 연구개발은 2026년부터 2029년까지 4년간 삼척시 근덕면 수소특화산업단지에서 추진된다. 액체수소 인수기지 핵심 설비인 200㎥(약 14t) 규모 저장탱크와 2인치 로딩암 국산화 개발 및 실증, BOG 재액화 기술 확보 등이 주요 내용이다.
도는 해당 사업을 시작으로 단계별 확장 전략을 통해 상용급 액체수소 인수기지 구축까지 이어간다는 방침이다.
2단계에서는 삼척시가 실증지로 선정된 대규모 프로젝트가 추진된다. 총 2668억 원의 국비가 투입돼 4000㎥(280톤) 저장탱크와 5t급 수소액화플랜트 등 대형 터미널을 구축하는 사업으로 2026~2027년 사전점검을 거쳐 2028년 착공이 목표다.
3단계에서는 1·2단계에서 확보한 국산화 기술과 실증 데이터를 기반으로 2040년까지 4만㎥ 이상급 상용 액체수소 화물창 및 인수기지를 삼척에 구축하는 장기 계획도 추진된다.
도는 이번 사업을 통해 삼척시가 글로벌 액체수소 공급 거점으로 도약할 기반을 마련하는 한편, 대기업 협력에 따른 지역경제 활성화와 수소산업 전후방 생태계 조성 효과를 기대하고 있다.
손창환 강원도 제2청사 글로벌본부장은 "이번 1단계 기술개발 착수는 대한민국 액체수소 인수기지 구축을 위한 중요한 출발점"이라며 "선제적 대응과 적극적 지원을 통해 삼척을 세계 최고 수준의 수소 특화 도시로 육성하겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com