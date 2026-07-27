이원택 전북지사, 세종·서울 잇단 방문…국가예산 확보 '총력'

AI 핵심 요약beta
- 이원택 전북지사는 27일 세종·서울을 방문해 내년 국가예산 지원과 정책 협조를 요청했다
- 이 지사는 기획예산처와 환경부·행안부 장관을 만나 전주권 폐기물처리시설 등 신규사업 15건과 새만금·재난안전 관련 현안을 건의했다
- 전북도는 설계·조사비 등 마중물 예산 확보에 행정력을 집중하고 국회·부처를 오가며 국가예산과 지역 현안 해결에 나선다고 밝혔다
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새만금·재난안전·에너지 현안 건의…설계비·조사비 확보 위한 예산 대응 강화
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 이원택 전북도지사는 내년 국가예산 확보와 지역 핵심 현안 해결을 위해 세종과 서울을 잇달아 방문해 정부 부처를 대상으로 예산 지원과 정책 협조를 요청했다고 27일 밝혔다.
이 지사는 이날 기획예산처 예산총괄심의관과 간담회를 가진 데 이어 서울에서 기후에너지환경부 장관과 행정안전부 장관을 차례로 만나 주요 현안을 건의했다.
이번 방문은 정부예산안 편성 심의가 본격화되는 시기에 맞춰 신규사업의 설계비와 조사비 등 이른바 '마중물 예산' 확보를 위한 선제 대응 차원에서 이뤄졌다.
이 지사는 기획예산처에 전주권 광역폐기물처리시설 건립, 청년창업 스마트 공유공장 건립, AI 융합 영화·영상 실증지원센터 건립, 방사성동위원소(RI) 제조지원센터 구축 등 도내 신규사업 15건의 정부예산안 반영을 요청했다.
도는 본사업 추진의 기반이 되는 조사비와 설계비 확보에 행정력을 집중할 방침이다.
이어 김성환 기후에너지환경부 장관과 만나 새만금국제공항 환경영향평가 협의와 법정보호종 이주허가의 신속한 추진을 요청했다.
또 발전공기업 통합본사 새만금 유치, 남원 섬진강유역환경청 설립, 진안 양수발전소 유치 등에 대한 정부 협조를 건의했다.
윤호중 행정안전부 장관과의 면담에서는 재난안전산업 진흥원 설립과 피지컬 AI 기반 K-재난로봇 실증연구센터 구축을 위한 용역비와 타당성 조사비 반영을 요청했다.
이와 함께 현대자동차 투자협약 이행을 위한 전북특별법 3차 개정안 국회 통과 지원과 시군 현안사업 추진을 위한 특별교부세 지원도 건의했다.
이원택 전북지사는 "이번 건의 사업은 전북만을 위한 사업이 아니라 정부 정책을 현장에서 실현하기 위한 전략적 투자"라며 "정부 예산안이 확정될 때까지 부처와 국회를 오가며 국가예산 확보와 지역 현안 해결에 최선을 다하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com