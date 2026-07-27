강성휘 목포시장, 기재부 찾아 국비 확보 행보…현안 5건 건의

AI 핵심 요약beta
- 강성휘 목포시장이 27일 기재부를 찾아 국비 확보에 나섰다.
- 김 산업 진흥구역 등 신규 3건과 계속사업 2건을 건의했다.
- 목포시는 예산 확정 때까지 중앙부처 협의를 이어가기로 했다.
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[목포=뉴스핌] 조은정 기자 = 강성휘 전남광주통합특별시 목포시장이 내년도 정부 예산 반영을 위한 국비 확보 활동에 착수했다.
강 시장은 27일 기획재정부를 방문해 박창환 예산총괄심의관, 김태곤 경제예산심의관, 박현창 국토교통부 예산과장, 류재현 농림해양예산과장 등을 잇달아 만나 지역 현안 사업에 대한 국비 지원을 요청했다고 밝혔다.
이번에 건의한 사업은 총 5건이다. 신규사업은 김 산업 진흥구역 지정, 마른김 품질정보 관리 플랫폼 구축, 세월호 문화공간 조성 등 3건이다. 계속사업은 목포역 노후역사 개량사업과 목포 삽진항 국가어항 기본 및 실시설계비 지원 2건이다.
해당 사업들은 현재 각 부처 안에 반영돼 기획재정부 심의를 받고 있는 단계다. 강 시장은 사업 추진 필요성과 지역 파급효과를 설명하며 정부 예산안에 반영해 줄 것을 요청했다.
목포시는 내년도 예산안 확정 시점까지 국회 등 중앙부처를 대상으로 추가 방문과 협의를 이어갈 계획이다. 이는 핵심 사업의 안정적 추진을 위해 마련됐다.
강 시장은 "건의한 사업들이 지역 성장의 기반이 될 것"이라며 "차질 없는 추진을 위해 국비 확보에 행정력을 집중하겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com