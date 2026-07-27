[핌in현장] 누에라, 첫 청량 콘셉트로 컴백…"새로운 변화, 상상이 현실로"

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 보이그룹 누에라(NouerA)가 데뷔 후 첫 청량 콘셉트를 선보인다.

누에라는 27일 서울 광진구에 위치한 예스24라이브홀에서 네 번째 미니앨범 '이엑스이(exe.)' 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열고 "4개월 만에 컴백인데, 이전과 달리 청량하고 귀여운 콘셉트로 돌아왔다"라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 그룹 누에라의 멤버 준표(왼쪽부터), 유섭, 미라쿠, 판, 린, 기현, 현준이 27일 오후 서울 광진구 예스24라이브홀에서 열린 4집 미니 앨범 '[.exe]' 미디어 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 2026.07.27 kunjoo@newspim.com

이번 앨범은 좋아하는 상대에게 망설임 없이 사랑을 고백하는 누에라의 마음을 담은 앨범이다. 동명 타이틀곡은 묵직한 베이스에 날카로운 하이퍼 신스와 변칙적인 비트가 어우러진 곡으로 사랑을 향해 거침없이 나아가는 누에라의 용기를 담았다.

이날 유섭은 "청량 콘셉트로 활동한다는 게 설레고 기대된다, 새로운 모습을 많이 보여드리겠다"라며 컴백 소감을 밝혔다. 린은 "이전에는 강렬하고 멋있는 느낌들의 곡을 보여드렸다면, 이번엔 '고백' 콘셉트로 새로운 누에라를 보여드릴 것"이라고 강조했다.

기현은 "이번 앨범으로 새로운 변화를 시도했다. 청량한 콘셉트를 해보고 싶었는데, 상상이 현실로 돼 신기한 감정"이라며 웃었다.

현준은 "그동안 힙하고 센 콘셉트를 보여드려서 팬들과 대중에게 강렬한 이미지를 드렸던 것 같다. '이엑스이'를 통해 누에라에게 청량하고 밝은 매력도 있다는 걸 보여드리고 싶다"라며 "이번 곡을 통해 '누에라만 할 수 있는 청량'이라는 반응을 듣고 싶다"라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 보이그룹 누에라. [사진=누아엔터테인먼트] 2026.07.27 alice09@newspim.com

유섭은 타이틀곡에 대해 "무모하지만 거침없는 소년들의 강렬한 에너지와 감정이 폭발하는 곡"이라고 설명했다. 이어 판은 "사랑스러운 콘셉트를 잘 보여드리기 위해서 사랑스러운 표정을 많이 준비했다. 보시는 분들도 함께 행복한 감정을 느끼셨으면 좋겠다"라고 덧붙였다.

새로운 콘셉트로 돌아온 이들은, 컴백 직전 일본을 거쳐 독일 베를린, 폴란드, 이탈리아 등 유럽 5개 도시에서 월드투어 '캐치 더 웨이브(CATCH THE WAVE)'를 진행하며 전 세계 글로벌 팬들과 호흡했다. 그리고

준표는 "이번에 다섯 개의 도시에서 공연을 했다. 처음엔 긴장도 많이 되고 실수를 하지 말아야겠다는 각오가 컸는데, 뒤로 갈수록 긴장도 풀리고 노아(팬덤명)분들이 보내주시는 응원에 더 열심히 무대를 할 수 있었다"라고 말했다.

이어 "유럽투어를 하면서 놀랐던 일이 있는데, 사운드 체크를 하면서 관객분들이 이미 신이 나셔서 저희는 텐션을 높이는 단계인데 이미 텐션이 높아 응원해 주시는 게 인상 깊었다"라고 덧붙였다.

특히 현준은 "관객분들의 에너지가 저희보다 높다는 게 신기했다. 2시간가량 유지한다는 것에 더 놀랐다. 관객분들의 환호성과 응원소리가 인이어를 뚫고 들어왔다. 너무 신나게 공연했던 것 같다. 긴장할 것도 없이 풀파워로 무대를 했고, 라이브도 많이 늘었던 것 같다"라고 회상했다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 그룹 누에라의 멤버 준표(왼쪽부터), 유섭, 미라쿠, 판, 린, 기현, 현준이 27일 오후 서울 광진구 예스24라이브홀에서 열린 4집 미니 앨범 '[.exe]' 미디어 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 2026.07.27 kunjoo@newspim.com

누에라는 KBS2TV 오디션 프로그램 '메이크 메이트 원'을 통해 결성돼 지난 2월 데뷔했다. 대중에게 확실한 눈도장을 찍으며 데뷔한 만큼, 지난 3얼 발매한 '팝 잇 라이크(POP IT LIKE)'는 자체 최고 초동 판매량을 경신했다. 그리고 데뷔 500일이 지난 이들은 가장 성장한 점으로 '실력'을 꼽았다.

미라쿠는 "저희가 데뷔를 해서 월드투어도 진행했는데 라이브 실력도, 퍼포먼스에 대한 생각도 많이 성장했다고 생각한다"라고 밝혔다.

린은 "500일은 저희에게 안주하는 시간이 아니라 다시 한 번 초심을 확인하는 순간이라고 생각한다. 한계 없이 활동 할 때마다 더 높은 기준을 세우는 팀이 되고 싶다"라며 "다음 무대가 더 기대되는 팀이라는 것을 보여주고 싶다"라며 포부를 드러냈다.

지난 앨범으로 커리어 하이를 경신한 이들은 새 앨범으로 이루고 싶은 목표도 뚜렷했다. 누에라는 "저희만의 장르가 생겼다는 평가를 듣는다면 너무 행복할 것 같다. 또 첫 음악방송 1위도 하고 싶다"라며 "이번 앨범 활동을 통해 더 많은 분들에게 누에라를 알리고 싶다. 앞으로 큰 무대에서 많은 분들에게 저희의 노래와 퍼포먼스를 보여드릴 수 있었으면 한다"고 전했다.

이날 오후 6시에 발매되는 누에라의 네 번째 미니앨범 '이엑스이'에는 동명 타이틀곡을 포함해 '락트 인(LOCKED IN)', '왓더펀(W.T.F(un))', '라이프 인 컬러(LIFE IN COLOR)'까지 총 4곡이 수록된다.

alice09@newspim.com