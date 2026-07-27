해남군, 민선9기 공약 점검 착수…98개 사업 실행력 강화

AI 핵심 요약beta
- 해남군이 27일 민선9기 공약 이행보고회를 열었다
- 농어촌수도 해남 비전 아래 5대 분야 98개 공약을 점검했다
- 8월 2차 보고회와 주민배심원제로 세부계획과 의견을 반영한다
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[해남=뉴스핌] 김현 기자 = 전남광주통합특별시 해남군이 민선 9기 핵심 공약 이행을 위한 세부 실행계획 마련에 본격 착수했다.
군은 27일 '에너지 넘치는 대한민국 농어촌수도 해남' 실현을 목표로 5대 분야 15개 전략, 98개 공약의 실현 가능성을 점검하는 첫 보고회를 열었다고 밝혔다.
회의에서는 부서별 공약사업과 주요 현안을 중심으로 추진 상황을 공유하고 실행력을 높이기 위한 보완 과제를 논의했다.
군은 사업별 문제점을 점검해 추진 방향을 구체화하고 단계별 실행계획을 정비해 정책 실효성을 높여 나갈 방침이다.
주요 공약에는 농업 인공지능 전환(AX) 플랫폼 구축, 지역특산물 기반 기능성 K-푸드 산업 육성, 솔라시도 RE100 및 인공지능(AI) 산업거점 조성 등이 포함됐다.
또 해남형 재생에너지 이익공유제 도입, 온실가스 감축인지 예산제 운영, 지방도 806호선 조기 완성도 추진된다. 이와 함께 고령친화도시 조성, 홀몸 어르신가구 출장수리 서비스, 생활밀착형 정원 확충, 해남공고 마이스터고 전환도 계획에 담겼다.
군은 8월 2차 보고회를 통해 보완 사항을 반영한 과제별 세부 실천계획을 확정할 예정이다. 아울러 매니페스토 주민배심원제를 통해 주민 의견을 수렴하는 등 공약 추진의 투명성과 참여도를 높일 계획이다.
군 관계자는 "민선 9기 공약은 해남의 지속가능한 발전을 위한 군민과의 약속"이라며 "사업별 점검을 강화해 군민이 체감할 수 있는 성과를 만들어가겠다"고 말했다.
Khyeon0424@newspim.com