류명현 산청군수, 축산농가와 '군민과의 대화의 날' 첫 운영

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폭염·축산현안 직면 과제 논의

[산청=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 산청군이 민선 9기 첫 '군민과의 대화의 날'을 운영하며 축산농가와의 직접 소통에 나섰다.

군은 27일 군청 대회의실에서 지역 축산농가와 함양산청축산업협동조합 관계자를 초청해 간담회를 열고 현장의 애로사항과 지원 방안을 논의했다고 밝혔다.

이번 간담회는 이달 16일 실시한 '찾아가는 첫 현장간담회'에 이은 두 번째 소통 일정으로 행정의 문턱을 낮추고 군민 생활 현장으로 들어가겠다는 유명현 군수의 공약 이행 차원에서 마련됐다.

유명현 경남 산청군수가 27일 군청 대회의실에서 열린 '민선 9기 첫 군민과의 대화의 날'에서 지역 축산농가 및 함양산청축산업협동조합 관계자와 주요 현안을 논의하고 있다.[사진=산청군] 2026.07.27

유명현 군수는 취임 이후 월 1회 현장 간담회, 월 1회 군민과의 대화를 정례화해 군민 의견을 군정 운영에 반영하겠다고 밝혀왔다.

이날 자리에는 축산농가뿐 아니라 현장 지원을 맡고 있는 축협 관계자들이 함께 참석했다. 군과 축협이 함께 참여해 개별 민원 수준을 넘어 지자체와 축협 간 연계가 가능한 실질적 지원 방안을 놓고 논의했다는 점에서 간담회 의미를 키웠다.

축산농가들은 간담회에서 차황면 곤충자원화 거점보육센터 체험 콘텐츠 조성 지원, 밀원수 식재 지원 확대, 사료 운송비 지원, 5t 톱밥·왕겨차 구입 지원, 가축분뇨발효 교반기 지원 등 현장에 바로 적용 가능한 요구 사항을 제시하며 실효성 있는 대책을 요청했다.

유명현 군수는 이날 논의된 건의사항에 대해 관련 부서 실무 검토를 신속하게 진행해 행정 지원으로 이어지도록 주문했다. 축협과 긴밀한 협력 체계를 구축해 지원 정책의 효과를 높이기로 했다.

예산과 제도 개선이 필요한 중장기 과제는 민선 9기 핵심 공약인 '지속 가능하고 돈 버는 축산업 육성'의 세부 실행계획에 우선 반영해 이행하겠다는 입장도 내놨다. 군정 핵심 과제로 축산 경쟁력 강화와 농가 소득 기반 확충을 묶어 추진하겠다는 뜻으로 풀이된다.

유 군수는 "연일 이어지는 폭염으로 인한 가축 폐사와 생산성 저하를 우려되니 축사 내 환기시설 점검과 적정 온도 유지 등 사전 관리를 당부드린다"면서 "행정에서도 축협과 협력해 폭염 피해 최소화를 위한 지원과 현장 예찰 등 선제 대응에 행정력을 집중하겠다"고 말했다.

군은 앞으로도 다양한 계층과 산업 분야 군민을 직접 만나는 '군민과의 대화의 날'을 이어가며 양방향 소통 행정을 강화한다는 계획이다. 축산 분야를 시작으로 농업, 복지, 지역 경제 등으로 대화 범위를 넓혀 공약 이행과 현장 의견 수렴을 병행한다는 구상이다.

m25322532@newspim.com