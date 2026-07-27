사천시 복지·청소년재단 대표 공개 모집…경영 혁신·운영 체계 재정비

AI 핵심 요약beta
- 사천시 복지·청소년재단이 27일 대표이사 공개 모집을 실시했다
- 대표이사는 4급 1명으로 임기 2년이며 복지·청소년·경영 경력자를 찾는다
- 서류·면접 심사 후 다음달 18일 임명 예정자를 공고하고 10월 초 임용한다
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임명자, 재단 운영 조정 및 관리
[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 사천시 복지·청소년재단이 재단 경영을 총괄할 대표를 공개 모집해 재단 운영 체계를 재정비한다.
사천시 복지·청소년재단 임원추천위원회는 재단의 미래 발전과 경영 혁신을 이끌 대표이사를 모집한다고 27일 밝혔다.
모집 직위는 대표이사(4급) 1명으로 임기는 임용일부터 2년이다. 보수는 지방자치단체 출자·출연기관 관련 규정에 따라 산정한다.
응시자는 지방자치단체 출자·출연기관의 운영에 관한 법률 등 관계 법령에서 정한 결격사유가 없어야 하며 복지·청소년 또는 경영 분야에서 일정 기간 이상 경력과 전문성을 갖춰야 한다.
구체적인 자격요건은 ▲5급 이상 공무원으로 5년 이상 근무한 경력 ▲대학·공공연구기관 복지 분야 관리자로 5년 이상 종사한 경력 ▲복지사업 관련 비영리민간단체에서 대표 또는 임원으로 5년 이상 근무한 경력 ▲임원추천위원회가 자질과 능력을 인정하는 자 가운데 하나를 충족하면 된다.
대표이사는 재단의 기관장으로서 재단 업무를 총괄하고 경영을 책임지는 역할을 맡는다. 복지·청소년 정책 추진, 조직 운영, 재정 건전성 확보, 대외협력 강화 등 재단 운영 전반을 조정·관리하게 된다.
원서 접수는 다음달 4일부터 10일 오후 5시까지 진행한다. 채용 절차는 1차 서류심사(8월 11일 예정)와 2차 면접심사(8월 13일 예정)를 거쳐 진행된다.
재단은 다음달 18일 재단 홈페이지에 최종 임명 예정자를 공고할 예정이며 최종 임용은 10월 초로 계획하고 있다.
m25322532@newspim.com