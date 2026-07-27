윤건영 "방학이 더 중요"… 충북교육, 안전·교권·기초학력 동시 점검

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폭염·호우 대비 전방위 관리 주문…교원 면책 법제화·느린 학습자 맞춤 지원 강조

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 윤건영 충북교육감이 여름방학을 맞아 학생 안전과 교권 보호, 기초학력 지원을 교육 현장의 핵심 과제로 제시했다.

방학 기간에도 교육의 공백을 최소화하고 학교가 학생 성장의 기반으로 기능해야 한다는 점을 분명히 한 것이다.

윤건영 충북교육감. [사진=뉴스핌DB]

윤 교육감은 27일 주간정책회의에서 "방학은 관리의 공백이 아니라 책임이 더욱 무거워지는 시기"라며 "모든 학생이 안전하게 배우고 성장할 수 있도록 끝까지 교육의 역할을 다해야 한다"고 밝혔다.

그는 특히 폭염과 집중호우 등 기상이변에 대비한 선제적 대응을 주문했다.

시설물 점검은 물론 돌봄과 방과후 프로그램 운영, 급식 위생, 공사 현장 관리까지 전반을 점검해 "작은 위험요소도 놓치지 말라"고 강조했다.

이어 "우리 모두가 아이들 안전을 지키는 마지막 울타리라는 책임감을 가져야 한다"고 덧붙였다.

교원의 교육활동 보호도 주요 과제로 제시됐다.

윤 교육감은 "교사가 안심하고 가르칠 수 있어야 학생의 배움도 지켜진다"며 최근 대한민국시도교육감협의회에서 정서적 학대 신고와 관련해 정당한 교육활동과 생활지도에 대한 면책 원칙의 법제화, 교육적 정당성 심의위원회 설치를 제안했다고 설명했다.

아울러 "현장의 목소리를 반영해 교사가 교육에 전념할 수 있는 환경을 조성하겠다"고 했다.

느린 학습자와 기초학력 지원 대상 학생에 대한 맞춤형 지원도 강조했다.

윤 교육감은 "방학은 학습 격차를 줄일 수 있는 중요한 시기"라며 "맞춤형 프로그램을 지속 운영하고 교육지원청과 지역사회가 협력해 돌봄 사각지대가 발생하지 않도록 해야 한다"고 말했다.

baek3413@newspim.com