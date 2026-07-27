안양시, 정부 AI 공모 사업 9개 유치..."'미래형 첨단도시' 구축"

AI 핵심 요약beta
- 안양시가 27일 AI 공모사업 9개를 유치했다.
- 총 619억 원을 확보해 미래형 도시 전환에 나섰다.
- 교통·안전·복지 전반에 AI 적용을 확대했다.
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관악역~안양예술공원 자율주행 셔틀 '주야로 레벨4' 운행 및 시내버스 AI 탑재
실종자 추적 시스템 만안구 확대 및 취약계층 자율형 능동 돌봄 체계 도입
[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시는 중앙 부처의 주요 인공지능(AI) 관련 공모 사업 9개를 대거 유치하며 총 619억 원 규모의 사업비를 확보했다고 27일 밝혔다.
시에 따르면 단순한 AI 기술 도입을 넘어 교통, 안전, 복지 등 도시 기능 전체를 AI 기반으로 재설계해 미래형 첨단 도시로의 대전환을 추진한다는 방침이다.
이 같은 성과의 배경에는 선제적인 조직 개편이 있었다. 시는 올해 디지털 전환 총괄 조직인 'AI전략국'을 신설해 부서별로 분산되어 있던 AI 정책을 일원화하고 정부 공모 사업에 전략적으로 대응해 왔다.
이번에 확보한 9개 과제는 국토교통부, 과학기술정보통신부, 산업통상자원부 등 주요 부처의 핵심 사업들로 구성됐다.
교통 분야에서는 시내버스에 '엣지 AI'를 탑재해 승객 수와 주변 환경을 실시간 분석하며 관악역~안양예술공원 노선에는 운전석 없는 자율주행 셔틀 '주야로 레벨4(Lv4)'를 새롭게 운행한다. 무정차 자동결제와 음성 안내가 가능한 'AI 탄력 주차 서비스' 및 라이다(LiDAR) 기반 교차로 통합 관리 체계도 구축된다.
도시 안전망도 강화된다. 동안구에서 성과를 입증한 'AI 기반 실종자 동선 추적 시스템'을 만안구까지 확대 적용하고 드론 및 자율주행 기술을 결합한 도로 시설물 정밀 진단 시스템과 자전거 도로 충돌 위험 경고 시스템 등을 도입한다.
복지·행정 부문에서는 과기정통부 주관 '지능형 홈 서비스 실증 확산' 사업을 통해 관내 취약계층 50곳을 대상으로 하이브리드 AI 기반 자율형 능동 돌봄 체계를 지원하며 공공데이터 기반의 AI 행정 서비스 고도화도 추진한다.
최대호 안양시장은 "AI는 도시의 미래 경쟁력을 결정짓는 핵심 동력"이라며 "확보한 정부 사업을 차질 없이 추진해 시민들이 일상에서 변화를 체감할 수 있는 '피지컬 AI 선도 도시, 안양'을 완성해 나가겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com