경남도, 국내 최초 '100MW급 방산 전용 AI 데이터센터' 창원 유치

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1조6555억 원 투자협약 체결

ICT 분야 200명 일자리 창출

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 국내 최초 100MW급 방위산업 전용 인공지능 데이터센터(AIDC) 유치에 성공해 방산 보안 인프라와 제조업 인공지능 전환(AX) 기반을 동시에 확보했다.

도는 27일 도정회의실에서 ㈜디노티시아, ㈜디노코어, 신화철강㈜, 창원시와 방위산업 전용 인공지능 데이터센터(AIDC) 건립을 위한 투자협약을 체결했다고 밝혔다. 총 투자 규모는 1조6555억 원이다.

박완수 경남지사(맨 오른쪽)가 27일 도정회의실에서 강기윤 창원시장(왼쪽부터), 기정수 ㈜디노코어 대표이사, 정무경 ㈜디노티시아 대표이사, 정현숙 신화철강㈜ 대표이사와 체결한 국내 최초 방산 전용 인공지능 데이터센터 건립을 위한 투자협약서를 선보이고 있다.[사진=경남도] 2026.07.27

협약에 따른 총 투자 규모는 1조6555억 원이다. 데이터센터 구축·운영 과정에서 약 200명의 정보통신기술(ICT) 분야 신규 일자리가 창출될 것으로 도는 내다봤다.

박완수 지사는 "국내 최초 100MW급 방산 전용 인공지능 데이터센터 구축은 K-방산 경쟁력을 한 단계 높이는 데 필요한 사업"이라며 "방위산업이 세계시장을 지속적으로 선도하려면 기술력뿐 아니라 핵심 정보와 데이터를 안전하게 활용할 수 있는 보안 기반과 데이터 인프라가 중요하다"고 말했다.

이어 "이번 투자협약을 계기로 경남이 방산 인공지능과 첨단 제조혁신 중심지로 도약할 수 있도록 경상남도와 창원시가 긴밀히 협력해 사업을 차질 없이 추진하겠다"고 행정 지원을 약속했다.

데이터센터는 창원시 의창구 팔용동 일원에 연면적 7만4606㎡ 규모로 들어선다. 수전용량 100MW급 인공지능 데이터센터(지상 5층·지하 1층)와 지원동(지상 4층·지하 3층)으로 구성되며 방산 분야 인공지능 연구개발과 데이터 활용을 위한 전용 인프라가 구축된다.

투자기업인 디노티시아, 디노코어는 기업 데이터를 저장·검색하고 인공지능 활용을 지원하는 '씨홀스 인공지능 스토리지'와 클라우드 기반 서비스 '씨홀스 클라우드'를 데이터센터에 적용해 방산기업의 안전한 데이터 활용과 인공지능 전환(AX)을 지원할 계획이다.

두 회사는 인공지능 반도체 기술을 데이터센터와 연계해 고성능 연산 환경도 제공한다. 신화철강은 데이터센터 개발사업 공동 참여자로 지역 산업과의 연계 확대 및 운영 기반 조성에 나선다.

씨홀스 인공지능 스토리지는 기존 단순 저장 장치를 넘어 인공지능의 장기 기억과 추론을 지원하는 데이터 인프라로 설계됐고 씨홀스 클라우드는 기업용 인공지능 스토리지와 인공지능 에이전트 기능을 통합한 클라우드 플랫폼이다.

이번에 조성되는 방산 전용 인공지능 데이터센터는 도면·핵심 기술자료 등 민감 정보를 다루는 방위산업 특성을 고려해 독립된 보안망과 고성능 인공지능 연산 환경을 함께 갖춘 인프라로 구축된다.

이를 통해 도내 방산기업이 인공지능 연구개발, 실증, 데이터 활용을 안정적으로 추진할 수 있는 환경을 제공할 것으로 경남도는 기대하고 있다.

도는 이번 유치를 계기로 방위산업뿐 아니라 조선, 기계, 항공 등 주력 제조업 전반의 인공지능 전환(AX)을 촉진하고 인공지능 기반 산업생태계 조성을 가속화할 방침이다. 데이터센터 운영 인력, 인공지능 모델 개발자, 사이버 보안 전문가 등 ICT 분야 고부가가치 일자리가 늘어나면서 지역 청년 인재 유출을 완화하고 외부 전문인력 유입에도 긍정적 효과가 있을 것으로 보고 있다.

도는 민선 9기 도정 출범 이후 '기업이 투자하기 좋은 지역' 조성을 목표로 투자 전담 지원체계를 강화해 왔다. 도는 앞으로도 대규모 투자사업의 신속한 추진과 기업의 성공적 안착, 지역 산업의 지속 성장을 위해 인허가, 기반시설, 재정 지원 등 행정적 지원을 이어갈 계획이다.

news2349@newspim.com