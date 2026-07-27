한성숙 총리 "부동산 문제, 합의점 찾기 어렵지만 반드시 해결해야"

27일 부동산 정책 국민 대토론회 개최

[세종=뉴스핌] 양가희·황혜영 기자 = 한성숙 국무총리는 27일 부동산 정책 방향과 관련해 "그 어떤 분야보다 복잡한 이해관계가 충돌하면서 합의점을 찾기 어려운 것도 사실이다. 그럼에도 부동산 문제는 반드시 해결해야 한다"면서 국민의 의견을 더 듣겠다는 의지를 밝혔다.

한 총리는 이날 대한상공회의소에서 부동산 정책 국민 대토론회를 열고 "청년이나 신혼부부, 무주택자, 다가구자, 임대사업자, 전월세 세입자 등 개개인이 처한 상황이 다름에 따라 고민도 다르고 찬성하는 안과 반대하는 안도 모두 다르다"며 이같이 밝혔다.

한 총리 주재 토론회는 지난 23일 이재명 대통령이 연 부동산 정책 토론회의 연장선상에서, 당시 다루지 못한 의견을 마저 다루기 위해 열렸다.

한 총리는 이날 행사 개최 배경에 대해 "한 분의 의견이라도 더 들어 저희가 부동산 정책을 결정하는 데 지침이 되는 방향을 잡기 위한 것이 필요하다는 생각이 들었고 대통령도 관련된 부분에 대한 기회를 가지라고 말씀 주셔 오늘 이 자리가 마련됐다"고 설명했다.

한성숙 국무총리가 27일 부동산 정책 국민 대토론회에서 발언하고 있다. [사진=KTV 유튜브 생중계 갈무리]

한 총리는 "2025년도 국민대차대조표에 따르면 가계 순자산에서 부동산이 차지하는 비중이 71.9%에 달한다고 한다. 국민 여러분들의 높은 관심이 너무 당연하다"며 "안정적인 삶을 위한 기본 요건인 거주 공간을 마련하는 데 어려움을 겪는 분들도 여전히 많이 계셔서 행정부를 총괄하는 국무총리로서 정말 부동산에 대한 여러분들의 어려움과 마음 이것들을 어떻게 해결해야 될 것인지에 대한 큰 책임감과 무거움을 느낀다"고 말했다.

그러면서 "오늘 이 자리는 여러분들의 생생한 목소리를 듣고 부동산 정책에 대한 말씀을 들으면서 이 내용들을 여기 계신 각 부처 장관님들과 정부 관계자들이 어떻게 바람직한 방향으로 만들 것인가에 대해서 논의하고자 한다"고 했다.

한 총리는 "'부동산 토론회.kr' 사이트(부동산 토론회 홈페이지)를 한번 둘러봤다. 7월 14일부터 오늘까지 계속 (국민 의견이) 올라오고 있는데, 7100건이 넘는 의견들이 올라왔다"며 "각 세제별 금융과 그리고 공급 관련된 부분에서 2000건이 넘는 굉장히 다양한 의견들이 올라왔다"고 소개했다.

이어 "전문적인 의견이 많고, 어떤 부분들은 정책에 검토해야 될 필요가 있다. 관련된 부분들을 계속 흘려 듣지 않고 어떻게 반영할 것인가에 대한 논의를 해야 한다"고 덧붙였다.

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