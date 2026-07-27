조상호 세종시장, '행정수도 완성' 예산 확보 총력

AI 핵심 요약beta
- 조상호 세종시장이 27일 기획예산처를 방문해 세종집무실·국회세종의사당 등 2027년도 예산 반영을 요청했다.
- 대통령 세종집무실·국회세종의사당·제2행정지원센터·수목원 지역상생사업 등 행정·경제 분야 예산을 건의했다.
- 세종 CKL·기업지원센터·국립예비문화유산센터·중부권생물자원관 등 문화·신산업 기반 조성 예산 반영을 요구했다.
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대통령 세종집무실·CKL 등 지원 적극 요청
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 조상호 세종시장이 27일 기획예산처 핵심 관계자를 잇달아 만나 대통령 세종집무실과 국회세종의사당, 세종 콘텐츠코리아랩(CKL) 조성 등 주요 현안의 2027년도 정부예산 반영을 요청했다.
세종시에 따르면 이번 면담은 최근 박홍근 기획예산처 장관 면담에 이은 후속 행보로 정부예산안 편성이 막바지에 접어든 가운데 내년도 예산안에 시 핵심사업을 반영하기 위한 것이다.
조 시장은 이날 정부세종청사에서 박창환 예산총괄심의관(예산실장 직무대리), 김태곤 경제예산심의관, 남경철 복지예산심의관 등을 차례로 만나 사업 필요성을 설명하고 정부 지원을 건의했다.
경제예산 분야에서는 행정수도 완성을 위한 대통령 세종집무실과 국회세종의사당 건립 사업의 차질 없는 추진을 위한 예산 반영을 요청했다.
이와 함께 제2행정지원센터(컨벤션센터) 기본계획 수립비와 한국수목원정원관리원 지역상생사업 예산도 함께 건의했다.
사회예산 분야에서는 세종 콘텐츠코리아랩(CKL)-기업지원센터(가칭) 조성, 국립예비문화유산센터 유치 및 건립을 위한 타당성 조사 용역비, 국립중부권생물자원관 건립 기본계획 수립비 등 미래 문화·신산업 기반 조성을 위한 사업 예산 반영을 요청했다.
조상호 시장은 "정부예산안 편성이 마무리 단계에 접어든 만큼 지금이 핵심사업 반영을 위한 골든타임"이라며 "세종시 미래를 위한 주요 사업들이 정부예산에 누락되지 않도록 기획예산처와 중앙부처를 지속적으로 설득하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com