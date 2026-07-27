K-축구 혁신위, 회장 선거인단 확대 확정…'밀실 행정' 논란에 "협회 보호차원"

[서울=뉴스핌] 유다연 기자=대한축구협회 차기 회장 선거인단이 기존 300명 이내에서 1만 명 이상으로 대폭 확대된다.

K-축구 혁신위원회(이하 혁신위)는 27일 오전 국립현대미술관 서울관 대회의실에서 박지성 공동위원장 주재로 4차 회의를 개최했다. 유승민 대한체육회 회장를 포함한 혁신위 위원 전원이 2시간 가량 비공개로 진행된 회의에 참석해 선거인단 확대와 관련된 사항을 논의했다.

공동위원장을 맡은 박지성 국제축구연맹(FIFA) 분과위원회 위원이 6일 오후 서울 송파구 올림픽파크텔에서 열린 K-축구 혁신위원회 출범식에서 모두발언을 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

회의 후 직접 브리핑에 나선 박 위원장은 "대한체육회의 선거인단 개편안을 기반으로 프로, 실업, 대학, 승강제 리그 구성원 등을 추가해 축구협회 실정에 맞게 조정하는 방안을 논의 중이다. 그럴 경우 권고하게 될 선거인단 규모는 1만 명 이상이 될 것으로 예상한다"고 말했다.

이어 "개편안의 근거 조항이 되는 대한체육회 회원종목단체 규정 개정 절차를 8월까지 마무리하기로 했다"고 설명했다.

현재 대한체육회 회원종목단체 규정은 회장 선거인단을 300명 이내로 제한하는 간선제를 원칙으로 한다. 이에 따라 그동안 시·도 축구협회와 전국연맹 임원, 일부 지도자와 선수, 심판 같이 제한된 인원만으로 선거인단을 꾸려왔다. 선거의 대표성과 공정성이 침해됐다는 지적도 받았다.

그런 지적을 타파하기 위해 혁신위는 현장을 지탱하는 수많은 축구인의 목소리를 선거에 폭넓게 반영하려 한다. 박 위원장은 "모든 사람을 선거인단에 포함하기는 현실적으로 어렵다 보니 어디까지 포함을 시킬 수 있을지 논의 중이다. 기존 규모에서 대폭 늘어나는 만큼 아무래도 선수와 지도자 등 현장의 비중이 많이 증가할 것"이라고 짚었다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 공동위원장을 맡은 유승민 대한체육회장이 6일 오후 서울 송파구 올림픽파크텔에서 열린 K-축구 혁신위원회 출범식에서 모두발언을 하고 있다. 2026.07.06 mironj19@newspim.com

이어 "선거 방식에 있어서는 전자투표 등 여러 방안 도입을 생각하고 있다. 예산 문제도 있고, 합리적으로 어떤 방안이 좋을지 더 이야기를 나눠야 할 것 같다"고 덧붙였다.

한편 혁신위는 앞선 세 차례의 회의 동안 구체적인 발언자가 명시된 회의록을 작성하지 않은 것으로 알려졌다. 이에 대해 일각에서 '밀실 행정'을 답습한다는 비판이 제기됐다.

이에 박 위원장은 "위원장인 제가 직접 나서는 언론 브리핑으로 대체하고 있다. 중요 안건에 대한 토론 요지는 문서로 남기지만, 구체적으로 어떤 위원이 어떤 발언을 했는지는 담지 않는다. 구체적인 발언 내용이 담긴 회의록이 언론에 공개되면 상황을 악화시킬 소지가 있기 때문에 협회를 보호하기 위한 측면도 존재한다"고 설명했다.

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