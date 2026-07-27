[핌in현장] 어디에도 없던 '팬덤' 어워즈…글로벌 K컬처 축제 '패노미논' 윤곽

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 최휘영 문화체육관광부 장관과 박진영 대중문화교류위원회 위원장이 2027년 12월 '패노미논 어워즈'를 시작으로 초대형 글로벌 K팝 페스티벌 브랜드 '패노미논(FANONENON)'의 추진 계획을 밝혔다.

27일 서울 국립현대미술관에서 '2027 패노미논 추진 계획 기자간담회가 열렸다. 이 자리엔 최휘영, 박진영 대중문화교류위원회 공동위원장이 참석해 지난 10개월간 논의해 확정한 추진 계획과 함께 취재진의 질의응답에 답했다.

최휘영 장관은 "대중문화교류위원회는 지난해 10월 1일 출범 이후에 K컬처가 어떻게 더 넓고 깊게 세계와 연결될 수 있을지 여러 위원님들과 다양한 생각을 공유하고 고민해 왔다. 지난 출범식 때 박진영 위원장께서 핵심 과제로 발표하셨던 패노미논, 기존에 없었던 새로운 시도이기에 이를 구체화하기 위해서는 정말 많은 논의가 필요했다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 최휘영 문화체육관광부 장관이 28일 오전 서울 종로구 국립현대미술관 서울관 다원공간에서 열린 국민주권정부 출범 1주년 문체부 장관 기자간담회에서 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.05.28 mironj19@newspim.com

최 장관은 "'패노미논'은 짧게 표현하자면 다양한 K컬처 분야의 문화적 역량이 집약된 대규모 K컬처 축제다. 어떤 비전과 방향성을 가지고 추진될 것인지 그리고 앞으로 어떤 방식으로 구체화될 것인지에 박 위원장님께서 말씀해주실 예정이다. 위원회가 앞으로 만들어 나갈 새로운 큰 흐름의 출발점을 함께 확인하는 시간이 되기를 기대한다"고 말했다.

박진영 위원장은 이날 직접 프레젠테이션을 맡아 지난 10개월 간의 '패노미논' 기획과 추진 과정에 대해 밝혔다. 그는 "지금 K팝, K컬처가 굉장히 좋은 기회를 맞고 있는데 어떻게 해야 지속 가능하게 최대한 오래, 다음 세대에게까지 아주 좋은 도구로, 아주 중요한 원동력 중에 하나로 지속시킬 수 있을까라는 고민이 있었다. 목적은 하나다. K컬처가 맞은 기회를 확고히 하고 최대한 지속 가능하게 한다는 것"이라고 설명했다.

박 위원장은 '패노미논'의 중점 사업 세 가지를 이 자리에서 처음으로 소개했다. 그는 "첫 번째는 윤곽이 잡혀 오늘 발표드리는, 내년 12월 열리는 '패노미논 어워즈' 시상식이다. 두 번째로는 2028년 5월부터 열리는 패노미논 페스티벌이다. 한국이 아닌 전 세계 대도시들을 돌면서 열릴 예정이고 첫 도시는 LA에서 열리는 한국의 코첼라 같은 성격으로 생각하고 있다"고 말했다.

세 번째로 박 위원장은 "너무 거창한 꿈이긴 한데 K컬처 센터를 전 세계의 핵심 도시들에 짓는 거다. K컬처 센터라는 것은2만 석 정도 되는 공연장을 만들되 그 안에 정부 관공서, 각 분야 우리나라를 대표하는 기업들의 스토어, 전시장을 함께 두는 것이다. 이 세 가지를 동시에 추진하고 있고 빠른 진척을 보이고 있다. 먼저 그 가운데 발표할 수준에 도달한 '패노미논 어워즈'에 대해서 오늘 말씀드리게 됐다"고 했다.

박진영 위원장에 따르면 '패노미논'은 '팬덤'과 'Phenominon(현상)'의 합성어로 대규모 K컬처 축제와 글로벌 동반성장, 방한 관광객 확대, 재방문 유도를 위한 새로운 브랜드로 거듭날 예정이다. 전 세계에서 한국은 물론, 해외 가수들 모두가 참여할 수 있는 브랜드로서 현재 상표 등록도 마쳤다.

그가운데 첫 번째로 추진되는 '패노미논 어워즈'는 "매년 12월에 시상식을 통해 분야별로 어떤 팬이 어떤 팬덤이 가장 뜨거웠는지를 리설치하고 분석해서 상을 주게 될 것"이라고 박 위원장은 설명했다.

2027년 12월 2일부터 12일까지 11일간 개최를 확정한 '패노미논 어워즈'는 내년 5월 완공 예정인 창동 서울 아레나(2만 석 규모)에서 열릴 예정이다. 이 곳에서 헤드라이너 공연과 시상식이 개최되는 동시에, 전시 공간에선 TOP 10 아티스트를 축하하는 전시, 팬덤 이벤트 등이 준비된다. 일산 킨텍스 공간에서 역시 11일간 똑같이 행사가 함께 진행된다. 그 곳에선 한국을 대표하는 푸드, 패션, 게임, 웹툰, 애니메이션, K콘텐츠와 드라마, 영화 제작사들이 다양한 이벤트에 참여하고 '패노미논'을 즐기는 외국인 관광객들과 만나게 된다.

박 위원장은 '패노미논'의 경제적 효과도 함께 발표했다. 그는 "리서치를 한 결과 행사 참석자는 52만 명 이상, 해외에서 방한하는 관광객 규모는 20만 명 이상일 것이라 예상하고 있다. 파생되는 경제 효과는 1조 이상으로 예측된다"고 말했다. 이는 BTS(방탄소년단) 콘서트와 그 부대 효과에 따른 결과치를 바탕으로 문화관광연구원에서 리서치한 내용이란 설명도 덧붙였다.

박진영 대중문화교류위원회 위원장. [사진=문화체육관광부]

무엇보다 이전에 없던, 팬덤에 시상을 한다는 개념과 함께 전 세계에서 사랑받는 K팝 글로벌 축제 브랜드를 민간과 정부가 합동해서 추진한다는 점이 '패노미논'의 포인트다. 박진영 위원장은 이러한 사업의 특징을 언급하며 "제일 중요한 건 이건 돈이 벌릴 것"이라고 말했다. 그는 "돈이 벌리지 않는 일에 민간 회사들이나 아티스트들 혹은 전 세계 회사 아티스트들의 참여를 유도하는 것은 거의 불가능하다"면서 국내 4대 기획사가 적극적으로 참여하는 이유를 부연했다.

박 위원장은 "굉장한 수익을 창출할 때 회사들도 가수들도 국내 거에 좀 더 열정적으로 참석할 수가 있다. 1차적으론 공익적인 목표를 가지고 시작하는 일이다 보니 자본의 원칙대로만 가면 안 되기 때문에 정부 예산이 지원이 된다. 그러면서 우리가 갖고 있던 목표를 빗나가지 않는 차원에서 민간의 자본과 회사가 열정을 가지고 참여하게 될 거다"라고 설명했다.

그러면서 "기존 행사와의 차별점은 첫 번째 목표를 공익으로 두고 하는 행사가 민간의 엄청난 참여를 끌어내는 경우는 많지 않다. 처음으로 일단 K팝 4개 사가 한목소리 한 팀으로 움직이려고 회사까지 만들었다. 정부와 힘을 합쳐서 공익적인 목표를 달성하려고 하고 있다. 거기에서 굉장히 파워풀해진다. 공익적 목표를 달성하면서도 수익이 안생기는 사업이 아니다보니 회사들도 동기부여가 될 것"이라고 말했다.

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