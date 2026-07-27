가평군, 휴가철 물놀이 안전사고 예방 총력

AI 핵심 요약beta
- 가평군이 27일 여름 휴가철 맞아 물놀이 안전수칙 홍보에 나섰다
- 가평군은 준비운동·구명조끼 착용·위험지역 출입 금지 등 기본 수칙을 강조했다
- 어린이 보호자 동행·음주 후 입수 금지·119 신고와 안전장비 활용 구조를 당부했다
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[가평=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 가평군은 본격적인 여름 휴가철을 맞아 물놀이 안전사고 예방을 위한 안전수칙 홍보에 나섰다고 27일 밝혔다.
가평군은 물놀이 전에는 반드시 충분한 준비운동을 하고 물놀이나 낚시를 할 때는 구명조끼를 착용해야 하며 수심이 깊거나 물살이 빠른 위험지역에는 절대 들어가지 말고 안전요원이 배치된 안전한 장소를 이용할 것한다고 권고했다.
어린이는 반드시 보호자와 함께 해야 하며 튜브나 신발 등이 떠내려가더라도 무리하게 따라가지 말고 주변 어른이나 안전요원에게 도움을 요청해야 한다는 점과 음주 후에는 판단력과 신체 반응이 떨어지는 만큼 술을 마신 뒤에는 절대 물에 들어가서는 안 된다고 당부했다.
또 물에 빠진 사람을 발견하면 즉시 큰소리로 주변에 알리고 119에 신고한 뒤 직접 물에 뛰어들기보다 구명환이나 로프 등 안전장비를 활용해 구조를 시도해야 한다고 설명했다.
가평군 관계자는 "여름철 물놀이 사고는 대부분 기본적인 안전수칙을 지키면 예방할 수 있다"며 "행정안전부와 함께 안전문화 확산에 힘쓰는 만큼 군민과 관광객 모두 구명조끼 착용, 음주 후 입수 금지 등 안전수칙을 반드시 실천해 주시길 바란다"고 말했다.
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