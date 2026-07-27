민주당 전남광주통합특별시당, 내달 15일 첫 수장 선출

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당 전남광주통합특별시당이 27일 초대 시당위원장 선출 절차를 시작했다
- 당원대회는 내달 15일 열리며 후보 등록은 30일과 31일 시당 사무처에서 받는다
- 통합시당은 경선과 당원대회로 위원장을 뽑아 광주·전남 상생 협력과 조직 안정화를 추진한다
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[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 더불어민주당 전남광주통합특별시당이 초대 시당위원장 선출 절차에 착수했다.
27일 민주당 전남광주통합특별시당에 따르면 내달 15일 열리는 당원대회에서 초대 통합시당위원장을 선출하기 위해 30일부터 31일까지 이틀간 후보자 등록을 받는다.
이번 선거는 광주와 전남을 아우르는 통합특별시당 출범 이후 처음 치러지는 당원대회로 지역 정치 지형 재편의 분기점이 될 것으로 전망된다. 양 지역 조직이 단일 체제로 묶이면서 정치적 결집력과 지역 기반 확대 효과가 기대되는 만큼 상징성이 크다는 평가다.
선출되는 위원장은 광주·전남 당원을 대표해 통합 조직을 이끌고 지역 현안 대응과 당내 결속을 강화하는 역할을 맡는다. 통합시당은 새 지도부를 중심으로 조직 안정화와 함께 광주·전남 상생 협력 구도 정착을 추진할 방침이다.
후보 등록은 30일과 31일 오전 9시부터 오후 6시까지 광주 서구 월암길 23 소재 시당 사무처에서 방문 접수로 진행된다. 관련 서류를 갖춰 기한 내 제출해야 한다.
등록 마감일인 31일 오후 7시에는 같은 장소에서 후보자 설명회가 열려 선거운동 기준과 투표·개표 절차 등 선거 전반에 대한 안내가 이뤄질 예정이다.
통합특별시당은 후보 등록을 시작으로 경선 일정에 돌입해 당원대회를 거쳐 초대 시당위원장을 최종 확정할 계획이다.
ej7648@newspim.com