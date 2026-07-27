광주은행 하반기 전략회의 개최…AI·리스크 관리 강화

AI 핵심 요약beta
- 광주은행이 27일 본점서 하반기 경영전략회의를 열고 AI 기반 업무 혁신과 리스크 관리 강화 방안을 확정했다
- 광주은행은 영업력·수익성·건전성·지역금융·AI 역량을 하반기 핵심 추진 전략으로 삼고 중소기업·소상공인 금융 지원과 부실여신 모니터링을 강화하기로 했다
- 정일선 행장은 반도체 수출 편중·중동 불확실성·소비 위축 위험에 대응해 체계적 여신 관리와 선제적 리스크 대응으로 지역 대표은행 역할을 강화하겠다고 말했다
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[광주=뉴스핌] 김시아 기자 = 광주은행이 하반기 경영 전략을 확정하고 AI 기반 업무 혁신과 리스크 관리 강화에 나섰다.
광주은행은 광주 본점에서 '2026년 하반기 경영전략회의'를 열고 상반기 실적을 점검한 뒤 하반기 경영 방향과 중점 과제를 공유했다고 27일 밝혔다.
회의는 경영 성과를 재정비하고 실행 전략을 구체화하기 위해 마련됐다. 은행은 이날 영업점과 직원 가운데 우수 실적자를 시상하며 조직 분위기 제고와 목표 달성 의지를 다졌다.
이날 회의에서는 인공지능 전환(AX)을 핵심 축으로 한 업무 혁신 방안이 제시됐다. 박재현 보스턴컨설팅그룹 상무가 참여해 AI를 활용한 업무 효율화와 생산성 제고 방안을 설명했고 조직 전반의 적용 방향을 공유했다. 이어 강형근 HK&COMPANY 대표가 '변화의 시대, 생존을 넘어 성장하는 법'을 주제로 강연하며 금융환경 변화에 대한 대응 전략을 제시했다.
광주은행은 하반기 중점 추진 전략으로 영업력 강화, 수익성 제고, 건전성 관리 강화, 지역금융 역할 확대, AI 역량 강화를 제시했다.
세부적으로는 중소기업·소상공인 대상 기업금융 지원 확대, 고객 수요 기반 서비스 다각화, 고정이하여신 감축과 부실여신 모니터링 강화 등을 추진한다. 전남·광주 통합특별시 금고 유치 태스크포스 운영과 반도체 산업 유치 대응도 병행한다.
금융시장 변동성 확대에 대비해 자산건전성 관리체계를 고도화하고 금융소비자 보호와 내부통제 역량을 강화하는 방안도 포함됐다.
정일선 광주은행장은 "반도체 수출 증가로 성장 흐름이 이어지고 있으나 산업별 편중이 나타나고 있다"며 "중동 불확실성과 소비 위축 등 위험 요인에 대응해 체계적 여신 관리와 선제적 리스크 대응이 필요하다"고 말했다. 이어 "부실여신 모니터링과 내부통제를 강화하고 지역 중소기업과 소상공인 지원을 확대해 지역 대표은행 역할을 강화하겠다"고 덧붙였다.
saasaa79@newspim.com