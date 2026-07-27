박완수 경남지사 "폭염과 가뭄은 복합재난…모든 행정력 총동원"

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밀양 가례저수지 농업용수 확보대책 점검

28일 폭염 및 가뭄 비상 대책회의' 예정

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 폭염과 가뭄 장기화에 대응해 농업용수와 취약계층 보호 현장 점검에 나섰다.

도는 박완수 지사가 27일 밀양시를 찾아 농업용수 확보 상황과 폭염 취약계층 보호 실태를 잇따라 점검했다고 밝혔다.

박완수 경남지사가 27일 밀양 가례저수지를 찾아 저수율과 농업용수 확보 상황을 점검하고 가뭄 장기화에 대비한 용수 공급대책과 비상 대응체계를 확인하고 있다.[사진=경남도] 2026.07.27

이번 점검은 도내 전역에 폭염특보가 이어지고 일부 지역에 폭염중대경보가 발효되는 등 기상 악화가 지속되는 가운데 인명과 농업 피해를 최소화하기 위해 마련됐다.

박 지사는 "폭염과 가뭄은 생명과 농업 기반을 동시에 위협하는 상황"이라며 "도와 시군, 관계기관이 대응 역량을 집중해야 한다"고 말했다. 그러면서 "농업용수는 적기에 공급하고 취약계층 보호에 빈틈이 없도록 현장을 면밀히 살펴야 한다"고 강조했다.

경남에서는 지난 25일 양산·의령을 시작으로 27일 기준 창원·진주 등 9개 시군에 폭염중대경보가 발효되는 등 전 지역에 폭염특보가 이어지고 있다. 폭염중대경보는 일최고체감온도 38도 이상이 예상될 때 내려지는 최고 단계 경보다.

박 지사는 밀양 가례저수지를 방문해 저수율과 농업용수 공급 상황을 점검하고 가뭄 장기화에 대비한 비상 대응체계를 확인했다. 관계자들에게는 영농 피해 예방을 위한 선제 대응을 주문했다.

이어 무안면 다례못안 경로당을 찾아 무더위쉼터 운영과 냉방시설을 점검하고 이용 어르신들의 건강 상태와 불편 사항을 살폈다. 취약계층에 대한 안부 확인과 쉼터 운영 강화를 당부했다.

도는 폭염 취약계층 예찰과 안전 확인을 강화하는 한편 무더위쉼터 운영시간을 평일 오후 10시까지 연장하고 주말 추가 운영을 실시하고 있다. 재난문자와 마을방송, 전광판, 사회관계망서비스 등을 통해 폭염 대응 요령도 안내하고 있다.

낮 시간대 농작업과 야외활동 자제, 충분한 수분 섭취와 휴식 등 예방수칙 준수를 지속적으로 당부하고 있다.

한편 경남도는 28일 도청에서 '폭염 및 가뭄 비상 대책회의'를 열고 대응 상황을 점검할 계획이다. 회의에는 시군 단체장과 기상청, 한국수자원공사, 한국농어촌공사 등 관계기관이 참여해 용수 관리와 취약계층 보호 대책, 기관 간 협력 방안을 논의한다.

news2349@newspim.com