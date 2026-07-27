전주시의회·전주슈퍼마켓협동조합, 골목상권 활성화 '맞손'

AI 핵심 요약beta
- 전주시의회는 27일 슈퍼마켓협동조합과 간담회를 열어 골목상권 활성화 협력방안을 논의했다.
- 참석자들은 소상공인 경영안정과 골목상권 회복을 위해 지속 협력체계와 실효성 있는 지원책 마련에 뜻을 모았다.
- 전주시의회와 협동조합은 공동구매·물류 효율화 등으로 동네슈퍼 경쟁력을 높이고 서민경제 회복에 힘쓰기로 했다.
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[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전주시의회는 전북전주슈퍼마켓협동조합과 간담회를 열고 고물가와 유통환경 변화로 어려움을 겪는 동네슈퍼와 골목상권 활성화를 위한 협력 방안을 논의했다고 27일 밝혔다.
최주만 전주시의회 의장은 이날 의장실에서 박춘관 전북전주슈퍼마켓협동조합 이사장 등 관계자들과 간담회를 갖고 대형마트, 편의점, 이커머스 확대에 따른 지역 중소 슈퍼마켓의 경영 부담을 줄이고 골목상권 경쟁력 강화를 위한 상생 방안을 논의했다.
참석자들은 지역 소상공인의 경영 안정과 골목상권 회복을 위해 지속적인 협력체계를 구축하고 실효성 있는 지원 방안을 마련하는 데 뜻을 모았다.
박춘관 이사장은 "지역 동네슈퍼와 소상공인이 위기를 극복하고 경쟁력을 높일 수 있도록 공동구매와 물류 유통망 효율화에 힘쓰겠다"며 "전주시의회의 지속적인 정책적 관심과 협력을 부탁드린다"고 말했다.
최주만 의장은 "어려운 경제 여건 속에서도 지역 유통을 지탱하는 전북전주슈퍼마켓협동조합의 역할에 감사드린다"며 "동네슈퍼와 골목상권 소상공인들에게 실질적인 도움이 되는 지원책을 마련하고 지역 서민경제 회복을 위한 의정활동에 최선을 다하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com