민형배 전남광주특별시장, 시민사회와 맞손 통합 초기 안정 시동

AI 핵심 요약beta
- 민형배 전남광주통합특별시장은 27일 사회단체연합회와 간담회를 열고 지역 화합과 시정 협력을 논의했다.
- 간담회에서는 320만 시민 단합을 위한 시민주권정부 비전과 통합 초기 지역 안정 방안이 논의됐다.
- 민 시장은 시민사회가 방향을 정하고 시가 뒷받침하는 시민주권정부 구현과 관 주도 행정에서의 패러다임 전환을 강조했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시가 시민사회와 협력 체계를 가동하며 통합 초기 지역 안정과 시민주권 실현에 나섰다.
민형배 전남광주통합특별시장은 27일 무안청사에서 사회단체연합회와 오찬 간담회를 열고 지역 화합과 시정 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.
간담회에는 32개 단체 대표 등 50여 명이 참석했다. 이 자리에서는 지난 7월 1일 출범한 통합특별시의 '시민주권정부' 비전을 공유하고 320만 시민의 단합을 이끌 실질적 협력 방안이 중점적으로 다뤄졌다.
참석자들은 연합회가 추진해 온 사회공헌과 지역발전 활동을 소개하며 통합 초기 지역사회 안정을 위한 의견을 교환했다.
사회단체연합회는 광주 권역까지 연대 범위를 확대해 다양한 시민 의견을 모으는 구심점으로 기능할 계획이다. 2015년 12월 출범한 연합회는 현재 32개 단체가 참여해 정책 연대와 취약계층 지원 등 활동을 이어오고 있다.
강성진 연합회장은 "통합특별시의 성공적 안착과 지역 화합을 위해 시정에 적극 협력하겠다"고 밝혔다.
민 시장은 "시민사회가 방향을 정하면 시가 뒷받침하는 시민주권정부를 구현하겠다"며 "관 주도에서 벗어나 시정 운영의 패러다임 전환을 추진하겠다"고 말했다.
이어 "반도체 팹 유치 등 대변화 속에서도 지역사회가 조용했던 것은 관 중심 행정의 영향"이라며 "시민사회가 주도성을 회복해 변화의 주체로 나서야 한다"고 강조했다.
ej7648@newspim.com