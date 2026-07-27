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[현장톡] 원현준 "'김부장', 배우 인생 터닝포인트…이렇게 사랑받은 작품 처음"

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  • 배우 원현준이 21일 SBS 드라마 김부장에서 특임국 요원 강국철 역으로 큰 호응을 얻었다.
  • 원현준은 악역이 아닌 국가 사명감을 지닌 인물로 강국철을 연구해 눈빛·표정 연기와 폭력 묘사 의미를 설명했다.
  • 동료 배우들과의 케미와 아파트 속 야쿠자 연기를 회상하며 김부장을 배우 인생 터닝포인트로 평가하고 향후 일상·완전 악인 캐릭터를 꿈꿨다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 원현준이 SBS 드라마 '김부장'에서 특임국 요원 강국철, 일명 '땅강아지'로 시청자들의 뜨거운 반응을 이끌어내고 있다.

원현준은 지난 21일 취재진과 인터뷰를 진행했다. 그는 "촬영하고 오픈 전 쫑파티 때만 해도 이 정도로 잘 될 거라고 예상하지 못했다"며 "시청자분들께서 너무 많은 관심을 주셔서 감사하다"고 소감을 전했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 원현준. [사진=프레인TPC] 2026.07.22 moonddo00@newspim.com

원현준이 이번 작품에 합류하게 된 계기는 감독과의 첫 미팅이었다. 특정 캐릭터를 염두에 두고 캐스팅이 이뤄졌고, 소지섭에 이어 두 번째로 캐스팅됐다는 이야기를 들었다. 원현준은 "부담은 많았지만 열심히 연구했다"고 돌아봤다.

강국철이라는 캐릭터를 빚어내는 과정에서 원현준이 가장 중점을 둔 것은 '악역으로 소비되지 않는 것'이었다. 그는 "드라마를 보면 히스테릭한 인물로 나오기도 하고, 나올 때마다 화를 내고 소리를 지른다. 대본상에 그렇게 설정돼 있다"면서도 "나는 이 인물을 악역이라고 생각하지 않았다. 국가에 대한 사명감과 신념을 가지고, 국가의 위험 요소인 김부장을 쫓는다는 생각으로 임했다"고 설명했다. 캐릭터의 정체성을 압축적으로 보여주는 장면으로는 경호원과 대치하며 "여기가 어딘지 내가 알 바는 없고, 보시다시피 공무수행 중"이라고 말하는 대사를 꼽았다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 원현준. [사진=프레인TPC] 2026.07.22 moonddo00@newspim.com

호흡을 맞춘 동료 배우들에 대한 애정도 각별했다. 소지섭에 대해서는 "미안하다 사랑한다 때부터 팬이었다. 첫 현장에서 뵙고 팬심으로 행복하게 촬영에 임했는데, 생각했던 것보다 내면이 단단하시고 현장 분위기를 풀어주셨다. 본인 연기뿐 아니라 상대와의 호흡까지 밸런스 있게 만들어주셨다"고 말했다.

동갑내기 윤경호에 대해서는 "윤경호는 윤경호다"라는 짧지만 강렬한 코멘트를 남겼고, 최대훈에 대해서는 "학씨 때부터 좋아하던 동갑이지만 선배이자 배우"라며 "인간적인 면모도 많이 느꼈다"고 전했다. 이들 셋이 함께 붙는 장면이 많았던 만큼 현장에서의 케미도 자연스레 쌓였다는 설명이다.

같은 시기 '아파트'에서 야쿠자 타다요시 역으로도 눈길을 끌었던 원현준은 완전히 상반된 캐릭터를 동시에 연기하면서 겪었던 어려움도 털어놨다. 일본인 역할이 처음이라 일본어가 가장 큰 난관이었고, 일본어 선생님과 대사를 맞춰가며 연습했다고. 원현준은 "김부장 촬영이 없을 때는 타다요시의 대사를 외우고 또 외웠다"며 "타다요시가 비중이 크고 이야기를 길게 끌어가는 인물이었다면 아마 도전하지 못했을 것"이라고 말했다. 짧지만 이미지가 잘 맞는 역할이었기에, 새로운 캐릭터에 도전해보고 싶은 마음과 촬영 일정상의 여유가 맞물려 참여를 결정했다는 설명이다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 원현준. [사진=프레인TPC] 2026.07.22 moonddo00@newspim.com

원현준은 "촬영할 때는 캐릭터에 몰입하면서 연기해 강국철이 이해가 안 된다고 생각한 부분은 없었다"면서도 "드라마로 나온 뒤 나도 '김부장'의 팬이 돼서 보다 보니 답답한 면이 많더라"며 웃었다.

눈빛과 표정 연기에 대한 호평이 이어진 데 대해서 원현준은 "인물에 최대한 들어가려 노력하는 편이고, 감정이나 감정의 변화가 자연스럽게 나오도록 표현하려 한다"며 "그런 부분을 촬영감독님이 잘 잡아주신 것 같다"고 공을 돌렸다.

이어 극 중 폭력성이 두드러지는 장면들에 대해서는 "악의 잔혹함을 보여주고 악을 선이 응징했을 때 시청자들이 카타르시스를 느끼는, 하나의 장르적 장치라고 생각한다"면서도 "현실에서는 폭력이 정당화될 수 없는 만큼 시청자들이 느끼는 지점은 다양할 것"이라고 말했다. 그러면서 "폭행이 정당화될 수는 없지만, 현실이 더 나은 방향으로 개선될 수 있다는 메시지로 받아들여지면 좋겠다"고 덧붙였다.

작품 흥행 요인에 대해서는 부성애 코드와 액션, 빠른 전개, 주요 배우들의 유머가 어우러진 결과라고 분석했다. 주변 반응을 묻자 그는 "이제서야 빛을 보는구나'라는 말을 가족과 지인들에게 많이 듣는다"며 "많은 응원과 관심을 받고 있다"고 전했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 원현준. [사진=SBS] 2026.07.22 moonddo00@newspim.com

앞으로 도전해보고 싶은 캐릭터도 언급했다. 원현준은 "일상 연기도 해보고 싶다. 출근하고 퇴근하는 직장인, 동네 삼촌처럼 공기같이 생활하는 휴먼 드라마 캐릭터도 해보고 싶고, 완전한 악인도 해보고 싶다"며 "캐릭터가 센 역할은 많이 했지만 완전한 악인은 아직 안 해본 것 같다"고 말했다.

인생 캐릭터와의 작별을 앞둔 소감도 전했다. 원현준은 "너무나 소중한 인생 캐릭터 중 하나가 됐다. 앞으로 어떤 작품에서 어떤 캐릭터를 맡을지 모르겠지만, 강국철에게 고생했다고 얘기해주고 싶다"고 말했다. 특히 기억에 남는 장면으로는 진철과 한수를 체포하는 장면에서 나온 "학씨" 애드리브를 꼽았다. 최대훈과 상의 끝에 "너의 학씨를 하라"는 조언을 받고 나온 대사라고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 원현준. [사진=프레인TPC] 2026.07.22 moonddo00@newspim.com

원현준은 "모든 작품을 할 때 똑같이 시작하고 마무리를 짓지만, 이렇게까지 크게 사랑받은 작품은 많지 않았다"며 "나에게는 배우로서의 터닝포인트다. 앞으로 좋은 배우가 되기 위한 발판이 될 것"이라고 말했다.

마지막으로 지금의 성과를 있게 한 지난날의 자신에게 하고 싶은 말을 묻자, 원현준은 담담하게 답했다. "운이 좋았다. 앞으로 더 열심히, 더 좋은 사람, 더 좋은 배우가 되라는 말을 해주고 싶다."

moonddo00@newspim.com

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엔비디아, 네이버 3대주주 된다 [서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 네이버가 엔비디아를 대상으로 약 1조4809억원 규모의 제3자배정 유상증자를 단행하며 글로벌 AI(인공지능) 인프라 협력을 본격화한다. 네이버는 27일 공시를 통해 엔비디아를 대상으로 1조4808억9999만9999원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 밝혔다. 신주 발행가는 주당 20만4500원이며 발행 대상은 엔비디아다. 네이버는 27일 공시를 통해 엔비디아를 대상으로 1조4808억9999만9999원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 밝혔다. 신주 발행가는 주당 20만4500원이며 발행 대상은 엔비디아다. [사진= 네이버] 네이버는 지난 6월 공시했던 '장래사업·경영계획(공정공시)'도 정정했다. 정정 공시에는 엔비디아의 지분 투자 내용을 새롭게 반영하고 양사의 협력 구조와 투자 계획을 구체화한 내용이 담겼다. 정정 공시에 따르면 엔비디아는 네이버 보통주를 대상으로 약 10억달러 규모의 제3자배정 유상증자에 참여할 예정이다. 네이버는 데이터센터 부지 확보와 구축·운영을 담당하고 엔비디아는 GPU 공급을 맡는 구조다. 기존 공시에 포함됐던 '글로벌 고객 발굴 및 매출·사업 리스크 공동 부담' 내용은 삭제됐다. 양사는 글로벌 AI 팩토리 구축 사업도 추진한다. 네이버는 2027년 상반기 55MW, 2027년 말 누적 100MW, 2028년 누적 200MW 규모의 AI 인프라를 구축한 뒤 최종적으로 기가와트(GW)급 AI 인프라를 확보한다는 계획이다. 첫 거점은 하이퍼스케일 데이터센터 '각 세종'으로, 향후 유럽과 중동 등 글로벌 지역으로 사업을 확대할 방침이다. AI 팩토리 구축에 필요한 90억달러 규모의 컴퓨팅 인프라는 글로벌 대체자산운용사 브룩필드자산운용(Brookfield Asset Management)이 프로젝트파이낸싱(PF) 방식으로 조성하는 방안이 추진된다. 네이버는 브룩필드를 12주간 독점 우선협상대상자로 선정해 협의를 진행할 예정이며, 직접 투자 규모는 아직 확정되지 않았다. 네이버는 이번 협력을 통해 글로벌 AI 인프라 수요 증가에 대응하는 신규 수익원을 확보하고 엔비디아와의 협력을 기반으로 최신 AI 컴퓨팅 인프라 확보와 추가 사업 협력 기회를 모색할 계획이다. 네이버는 데이터센터 부지 확보와 전력 인프라, 인허가, 세부 계약 조건 등에 따라 사업 일정과 투자 규모는 변경될 수 있으며 향후 중요 계약이 확정되는 경우 관련 규정에 따라 별도 공시할 예정이라고 설명했다. origin@newspim.com 2026-07-27 08:12

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