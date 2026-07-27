세종에 충청권 정보보호 거점…'정보보호 클러스터' 개소

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- 세종시는 27일 세종SB플라자에서 충청 정보보호 클러스터 개소식을 열었다.
- 충청권은 2029년까지 200억 원을 투입해 기업 유치·인력 양성 등 정보보호 산업 생태계를 조성할 계획이다.
- 세종정보보호지원센터는 중소기업 대상 보안 컨설팅·교육을 제공해 지역 사이버보안 역량 강화를 목표로 한다.
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충청권 4개 시·도 2029년까지 정보보호 산업 생태계 육성
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시에 충청권 정보보호 산업 거점인 '충청 정보보호 클러스터'가 27일 문을 열었다. 시는 이날 조치원읍 세종SB플라자에서 '충청 정보보호 클러스터' 개소식을 진행했다고 밝혔다.
이날 개소식에는 조상호 시장을 비롯해 안신일 시의회 의장, 이상중 한국인터넷진흥원장, 양현봉 세종테크노파크 원장, 입주기업 대표 등 50여 명이 참석했다.
시에 따르면 세종·대전·충북·충남 4개 시·도는 지난해 과학기술정보통신부의 '지역거점 정보보호 클러스터 구축 사업' 공모에 최종 선정됐다. 주관기관인 세종시는 사업 운영과 성과 관리, 사이버훈련장 및 테스트베드 구축·운영을 총괄하며 클러스터 조성을 이끌었다.
충청 정보보호 클러스터는 세종SB플라자 2층과 4층에 조성됐으며 사이버훈련장과 테스트베드 등 주요 시설과 기업 입주공간을 갖추고 있다. 충청권은 오는 2029년까지 총 200억 원을 투입해 기업 유치·육성, 전문인력 양성 등 정보보호 산업 생태계를 조성할 계획이다.
이날 세종SB플라자 4층에서는 세종정보보호지원센터도 함께 문을 열었다. 세종정보보호지원센터는 한국인터넷진흥원(KISA)과 세종테크노파크가 공동 운영하며, 자체적으로 보안 역량을 갖추기 어려운 중소기업을 대상으로 보안 컨설팅·서비스 지원, 재직자 교육 등을 지원한다.
충청권 정보보호 클러스터가 정보보안 산업 생태계를 조성하고, 세종정보보호지원센터는 개별 기업에 실질적인 보안을 지원 하며 정보보호 인프라를 강화한다는 전략이다.
조 시장은 "충청 정보보호 클러스터가 중부권 사이버보안의 든든한 버팀목이자 대한민국 정보보호 산업의 미래를 열어가는 출발점이 되길 바란다"며 "충청권이 함께 튼튼한 사이버보안 생태계를 만들어가고 우수한 정보보호 연구기관 유치에도 적극 나서겠다"고 말했다.
한편 과학기술정보통신부는 수도권에 집중된 정보보호 산업을 지역으로 확산해 사이버 침해 사고를 예방하고 지역특화산업의 육성을 목표로 '지역거점 정보보호 클러스터 구축 사업'을 추진하고 있다.
vincent977@newspim.com