화성시, 환경부 지정 멸종위기 야생생물 Ⅱ급 솔잎난 증식 성공

AI 핵심 요약beta
- 화성특례시는 27일 솔잎난 증식에 성공했다고 밝혔다
- 화성시우리꽃식물원은 멸종위기 솔잎난 증식 연구로 자생식물 보전과 전시 다양화 기반을 마련했다
- 우리꽃식물원은 멸종위기식물 전시·연구·보전을 확대하고 서식지 외 보전 기술을 활용해 자생지 복원과 유전자원 보전에 나설 계획이다
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[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시는 화성시우리꽃식물원이 환경부 지정 멸종위기 야생생물 Ⅱ급인 솔잎난(Psilotum nudum (L.) P. Beauv.)의 증식에 성공했다고 27일 밝혔다.
약 1년간의 연구 끝에 결실 맺은 이번 성과로 자생식물 보전 기반을 강화하고 '보타닉가든 화성'의 식물 전시 다양화에도 기여할 것으로 기대된다.
솔잎난은 상록성 양치식물로 암벽의 바위틈이나 나무줄기에 착생해 자라며 제주도와 남부 지역 일부에서만 자생하는 희귀 식물이다.
기후변화와 서식지 훼손, 분재용 무분별한 채취 등으로 개체 수가 급격히 감소해 환경부 멸종위기 야생생물 Ⅱ급으로 지정돼 보호받고 있다.
화성시우리꽃식물원은 솔잎난의 생육 환경을 분석하고 포자 발아 조건을 규명하는 한편 증식 과정을 체계적으로 연구해 이번 증식에 성공하는 성과를 거뒀다.
우리꽃식물원은 앞으로 멸종위기 야생생물을 전시해 시민들에게 우리나라 자생식물의 가치와 생물주권의 중요성을 알리고 조사·연구·보전 활동과 홍보를 지속적으로 추진할 계획이다. 아울러 다양한 식물을 관람할 수 있도록 전시 환경도 확대해 나갈 방침이다.
정명근 화성특례시장은 "멸종위기 야생생물 보전은 선택이 아닌 필수 과제"라며 "이번 성과는 단순히 개체를 확보하고 증식한 것을 넘어 식물의 서식지 외 보전(ex-situ conservation) 기술을 확보했다는 점에서 의미가 크다. 앞으로 자생지 복원과 유전자원 보전에도 중요한 기반이 될 것으로 기대한다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com