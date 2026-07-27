전남광주 동부권 의료공백 해소 촉구…순천대 의대·대학병원 추진 압박

AI 핵심 요약beta
- 순천시와 지역 정치권이 26일 순천대 의대·병원 신설을 촉구했다.
- 동부권 80만 생명권과 필수의료 공백 해소를 위한 조치다.
- 정부에 타당성 검토와 의대 정원 확정을 요구했다.
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[순천=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 순천시와 지역 정치권이 동부권 의료격차 해소를 위해 국립순천대 의대 신설과 대학병원 설립을 병행 추진해야 한다고 촉구했다.
순천시와 지역 정치권은 지난 26일 공동성명을 내고 동부권 80만 시민의 생명권 보장과 필수의료 공백 해소를 위해 국립순천대학교 의과대학과 대학병원 설립을 함께 추진해야 한다고 27일 밝혔다.
손훈모 순천시장과 김문수·권향엽 국회의원, 시의원 등은 동부권이 높은 의료 수요에도 국립대병원과 상급종합병원이 없어 중증·응급환자의 타 지역 이동이 지속되고 있다고 지적했다.
이들은 의대와 대학병원이 의료인력 양성과 진료 기능이 결합된 공공의료 기반이라며 국가 공공의료 정책 관점에서 추진해야 한다고 강조했다.
또 순천은 동부권 중심 도시로 광역 의료 수요 대응 여건을 갖췄으며 순천대 역시 거점 국립대 역할을 수행할 필요가 있다고 밝혔다. 이어 정부와 관계기관에 설립 타당성 검토와 함께 의대 정원과 절차를 조속히 확정할 것을 요구했다. 병원 규모와 기능, 재원 조달 방안 마련도 촉구했다.
아울러 순천대와 목포대 간 협의 결과를 존중한다며 지역 역량을 모아 동부권 공공의료 체계를 강화하겠다고 밝혔다.
김문수 국회의원은 공동성명 발표 후 기자들과 만나 "시민과 대학 구성원 뜻과 다른 발언에 사과한다"며 "사업 지연 시 이전 가능성"을 언급하고 조속한 합의와 지역 협력을 촉구했다.
chadol999@newspim.com