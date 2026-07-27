[기고] '샌프란시스코 AI 선언'을 환영하며, 새만금을 글로벌 AI 허브로

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심보균 호남상생발전위원회 위원장·전 행정안전부 차관

'샌프란시스코 AI 선언'을 환영하며, 새만금을 글로벌 AI 허브로

지난 7월 24일(현지시간), 미국 샌프란시스코에서 이재명 대통령이 참석한 가운데 열린 AI 서밋에서 '샌프란시스코 AI 선언'이 발표됐다.

이번 선언은 단순한 국제행사의 결과가 아니다. 대한민국이 글로벌 AI 경쟁의 중심국가로 도약하겠다는 국가적 비전을 세계에 천명한 역사적 선언이다.

동시에 전북과 새만금에도 이러한 국가 전략 속에서 글로벌 AI 허브를 향해 도전하고 준비해야 할 중요한 시대적 과제를 던져주고 있다.

심보균 호남상생발전위원회 위원장[사진=뉴스핌DB]2026.07.27 lbs0964@newspim.com

이번 선언에는 삼성전자와 SK그룹, 현대자동차, 네이버를 비롯해 엔비디아, 오픈AI, 브로드컴, 앤트로픽, 마이크로소프트 등 세계 최고 수준의 AI 기업들이 함께했다.

AI 반도체와 데이터센터, AI 팩토리, 로봇, 자율주행, 클라우드에 이르는 대규모 협력은 AI 시대의 경쟁이 더 이상 개별 기업의 경쟁이 아니라 국가와 산업 생태계의 경쟁으로 전환되고 있음을 보여준다.

무엇보다 주목할 점은 우리 기업들과 세계 AI 선도기업들이 하나의 협력 네트워크를 구축했다는 사실이다.

AI는 반도체와 소프트웨어, 데이터센터, 전력, 제조, 로봇, 연구개발과 인재가 유기적으로 연결될 때 비로소 경쟁력을 갖는다. 이번 선언은 대한민국 AI 산업이 세계 최고 수준의 협력 생태계를 구축하는 새로운 출발점이라 할 만하다.

특히 전북이 주목해야 할 부분은 현대자동차가 제시한 미래 비전이다. 현대차는 AI를 개별 공장에 적용하는 수준을 넘어 '도시 단위 피지컬 AI(Physical AI)'로 확장하겠다는 방향을 제시했다.

이는 AI가 생산 공정뿐 아니라 교통과 물류, 에너지, 안전, 행정, 생활서비스까지 도시 전체를 하나의 지능형 시스템으로 연결하는 새로운 도시 모델을 의미한다.

이러한 비전은 현대자동차가 새만금에서 추진하는 미래 투자와도 맞닿아 있다. 새만금은 광활한 산업용지와 풍부한 재생에너지, 수소산업 기반, 신항만과 국제공항 등 다른 지역이 쉽게 갖기 어려운 경쟁력을 갖추고 있다.

여기에 AI 데이터센터와 스마트 제조, 미래 모빌리티, 로보틱스, 디지털 트윈 등 첨단산업이 결합된다면 새만금은 세계가 주목하는 피지컬 AI 도시로 성장할 충분한 잠재력을 갖고 있다.

그러나 우리의 목표는 피지컬 AI 도시에 머무르는 것이 아니다. 새만금이 지향해야 할 궁극적인 목표는 대한민국을 대표하는 글로벌 AI 허브가 되는 것이다.

글로벌 AI 허브는 단순히 AI 기업이 모여 있는 산업단지를 의미하지 않는다. 세계적인 연구기관과 대학, 글로벌 기업, 스타트업이 함께 연구개발과 기술사업화, 인재 양성, 국제협력을 이끄는 혁신 생태계다.

앞으로 AI 경쟁력은 사람과 기술, 자본과 데이터, 그리고 글로벌 네트워크를 얼마나 긴밀하게 연결하느냐에 달려 있다.

전북은 이러한 비전을 실현할 충분한 잠재력을 갖고 있다. 새만금이라는 세계적 규모의 개발 공간과 풍부한 재생에너지, 미래형 산업 인프라, 현대자동차를 비롯한 대규모 투자는 다른 지역과 차별화되는 강점이다.

이제 여기에 AI 연구개발과 전문인력 양성, 글로벌 기업과 연구기관 유치가 더해진다면 새만금은 대한민국을 대표하는 글로벌 AI 허브로 성장할 수 있다.

이를 위해서는 전북특별자치도와 새만금개발청, 새만금 권역 지방정부가 전력과 용수, 교통망 등 기반시설을 선제적으로 확충하고 AI 기업과 연구기관이 모여드는 혁신 생태계를 조성해야 한다.

중앙정부도 새만금을 대한민국 AI 국가전략의 핵심 거점으로 육성하기 위한 정책적 지원을 아끼지 말아야 한다.

이제는 행동할 때다. 전북특별자치도와 새만금개발청, 새만금 권역 지방정부는 물론 기업과 대학, 연구기관, 정치권, 경제계, 도민과 출향 향우 모두가 하나의 목표 아래 힘을 모아야 한다.

전국 호남 향우회 총연합회의 호남상생발전위원회도 전북의 미래를 위한 든든한 협력자가 되도록 하겠다.

'샌프란시스코 AI 선언'은 대한민국 AI 산업의 새로운 출발점이다. 이제 전북과 새만금도 이 거대한 흐름에 적극 동참해야 한다. 새만금이 대한민국 AI 전략의 핵심 거점이자 세계와 경쟁하는 글로벌 AI 허브로 우뚝 서기를 기대한다.

심보균 호남상생발전위원회 위원장·전 행정안전부 차관

lbs0964@newspim.com