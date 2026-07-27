"유치 넘어 정주까지"…교육부, 외국인 유학생 취·창업 우수대학 6곳 선정

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경희대·전주비전대 대상…취업·창업·지역정착 연계 모델 주목

산학·지자체 협력 기반 맞춤형 지원으로 '지역 인재화' 본격화

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 교육부는 '2026 외국인 유학생 취·창업 우수대학 공모전' 심사 결과 경희대학교와 전주비전대학교를 포함한 총 6개 대학을 우수대학으로 선정했다고 27일 밝혔다.

이번 공모전은 외국인 유학생 정책을 단순 유치에서 나아가 취업과 창업, 지역 정주까지 연계하기 위한 우수모델을 발굴·확산하기 위해 추진됐다. 지난 5월 22일부터 6월 19일까지 진행된 공모에는 총 27건이 접수됐다.

교육부 전경. [사진=교육부]

심사 결과, 대상은 일반대학 부문 경희대학교와 전문대학 부문 전주비전대학교가 차지했으며 강원대학교·경성대학교·충남대학교·경복대학교는 우수상에 선정됐다.

경희대학교는 외국인 유학생의 역량을 단계별로 인증하는 '핵심역량 인증제(KHU-PASS)'를 도입하고, 디지털 배지를 통해 학습 성과를 취업과 연계한 점에서 높은 평가를 받았다. 학업 적응부터 진로 설계, 취업 준비까지 체계적으로 지원하는 통합 프로그램도 주목받았다.

전주비전대학교는 지방자치단체와 협력해 해외 '새만금 한글학당'을 운영하며 우수 유학생을 선발하고 입학 이후에는 사회통합 프로그램과 기업 연계를 통해 취업과 지역 정주까지 이어지는 단계적 지원체계를 구축한 점이 인정됐다.

우수상을 받은 대학들도 지역 산업과 연계한 맞춤형 교육과 산학협력, 지자체 협력을 기반으로 외국인 유학생의 취업과 정주를 지원하는 다양한 모델을 제시했다.

특히 인턴십, 취업 매칭, 한국어 교육, 주거 지원 등 종합적인 지원체계를 구축한 점이 공통적으로 긍정 평가를 받았다.

교육부는 7월 28일 정부세종청사에서 시상식을 열고 선정된 대학에 장관 상장과 상패를 수여할 예정이다.

최은옥 교육부 차관은, "외국인 유학생 정책을 통해 지역 산업이 필요로 하는 인재를 양성하고 이들이 지역사회에 안정적으로 정착할 수 있도록 지원을 확대해야 한다"며 "이번 공모전에서 발굴된 우수사례를 전국 대학으로 확산하여, 지역·대학·기업이 함께 성장하는 지속 가능한 유학생 취업·정주 생태계가 구축되도록 적극 지원하겠다"고 밝힐 예정이다.

hyeng0@newspim.com