경남도, 밀양 얼음골 스마트과수원 단지 조성…국비 11억7000만 원 확보

AI 핵심 요약beta
- 경남도가 27일 밀양시 스마트과수원 특화단지 국비 11억7천만원을 확보했다
- 밀양 얼음골 사과단지 16.3ha에 ICT 기반 스마트 재배시설과 재해예방·무인화 설비를 구축한다
- 신품종 도입과 다축·초밀식 재배로 생산량 30% 증대와 노동력 절감으로 과수 산업 구조를 전환한다
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신품종·초밀식 재배 사과 산업 구조 개편
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 고령화와 기후변화로 흔들리는 과수 산업이 스마트 재배로 전환된다. 밀양 얼음골 사과단지가 변화의 시험대에 올랐다.
경남도는 농림축산식품부 주관 '2027년 스마트과수원 특화단지 조성 사업' 공모에 밀양시가 선정돼 2027년부터 2029년까지 국비 11억7천만 원을 확보했다고 27일 밝혔다.
사업 대상지는 밀양시 산내면 송백리 일원 16.3ha로, 얼음골 사과 생산단지에 정보통신기술(ICT) 기반 스마트 재배시설을 구축한다.
총사업비 37억8000만 원을 투입해 품종 전환과 생산기반 조성, 재해예방시설 구축, ICT 장비 보급, 무인화 시설 도입, 공동장비 지원, 교육·컨설팅 등을 추진할 계획이다.
품종은 골든볼, 이지플, 후브락스, 착색계 후지 등 신품종으로 전환한다. 재배 방식도 기존 방추형에서 다축형·초밀식형으로 바꿔 생산성과 작업 효율을 높일 방침이다.
도는 스마트 재배기술과 수형 개선을 통해 단위면적당 생산량이 약 30% 증가하고, 노동력 절감과 품질 균일화 효과가 나타날 것으로 보고 있다.
도 관계자는 "기후변화와 인력 부족에 대응하기 위한 과수 산업 구조 전환"이라며 "현장 적용을 통해 생산성과 경쟁력을 높이겠다"고 말했다.
한편 경남 사과 재배면적은 3711ha로 전국의 약 11%를 차지하며, 거창군에 이어 밀양시가 두 번째 규모다.
news2349@newspim.com