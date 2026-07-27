임실군, '그냥드림' 매주 화·목 노인종합복지관서 운영

AI 핵심 요약beta
- 임실군은 27일 갑작스러운 위기가구 지원을 위해
- '그냥드림사업'을 본격 추진했다고 밝혔다.
- 매주 화·목 임실군노인복지관에서 식료품 꾸러미를
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[임실=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 임실군은 갑작스러운 위기 상황이나 경제적 어려움을 겪는 군민들의 생활 안정을 지원하고 복지 사각지대를 줄이기 위해 '그냥드림사업'을 본격 추진한다고 27일 밝혔다.
이 사업은 매주 화요일과 목요일 오후 2시부터 5시까지 임실군노인종합복지관 1층에서 운영되며 경제적 어려움을 겪는 군민에게 식료품과 생필품으로 구성된 꾸러미를 회당 30세트씩 지원한다.
이용을 원하는 군민은 운영 시간에 현장을 방문하면 별도 절차 없이 필요한 물품을 받을 수 있다.
군은 이번 사업을 단순 물품 지원에 그치지 않고 복지 상담과 연계한 위기가구 발굴 창구로 활용할 계획이다.
현장 상담을 통해 지속적인 지원이 필요한 가구로 확인될 경우 긴급복지지원, 기초생활보장, 통합사례관리, 민간 복지자원 연계 등 맞춤형 서비스를 제공한다.
또 읍·면 지역사회보장협의체, 복지이장, 명예사회복지공무원 등 지역 인적 안전망과 협력해 도움이 필요한 주민을 적극 발굴하고 복지제도를 알지 못해 지원받지 못하는 사례가 발생하지 않도록 촘촘한 복지망 구축에 나선다.
군은 행정이 먼저 찾아가 살피는 선제적 복지체계를 강화해 복지 사각지대를 줄이고 군민 중심의 따뜻한 복지를 실현해 나갈 방침이다.
gojongwin@newspim.com