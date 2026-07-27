고양특별시, 생명존중 도시 조성...자살예방 안전망 구축

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안심마을 22개 동 확대...지역사회 대응

치료·회복까지...맞춤형 통합 지원체계

[고양=뉴스핌] 이준영 기자 = 경기 고양특례시가 건강한 지역사회 조성을 위해 자살 예방 통합체계 강화에 나선다.

생명 존중 안심마을 사업 공유회.[고양=뉴스핌]

27일 고양시에 따르면 시는 동(洞) 단위 밀착 대응 체계를 강화하기 위해 '생명 존중 안심마을'을 기존 18개 동에서 올해 22개 동으로 확대한다.

이 사업은 보건의료·복지·교육·공공기관 등 227개 유관 기관이 참여하는 네트워크를 토대로 지역 내 위기군을 조기에 발굴, 상담과 치료, 복지 서비스로 연계하는 구조다.

각 동에서는 고위험군 발굴·개입·연계, 인식개 선 캠페인, 예방 교육, 맞춤형 서비스 지원, 자살 위험 수단 차단 등을 지역 특성에 맞게 운영한다. 특히 올해는 취약계층 밀집 지역과 생활 환경을 반영한 동별 특화 사업을 병행해 정책 실효성을 높인다.

경제적 위기 대응도 강화한다. 시는 소상공인시장진흥공단, 신용회복위원회, 소상공인연합회 등과 업무 협약(MOU)를 맺고 소상공인 대상 우울 선별검사와 현장 종사자 교육을 진행한다.

시민 참여를 기반으로 한 예방 활동도 확대된다. 이달 '생명 사랑 시(時) 공모전'과 9월 세계 자살예방의 날을 맞아 '생명사랑 영화제'를 여는등 시민 참여형 활동도 확대한다.

이와 함께 상담 접근성을 높이기 위한 '찾아가는 토닥토닥 버스'도 운영한다. 현장에서 스트레스 검사와 우울 선별검사, 1대1 심층 상담을 제공하고, 고위험군으로 확인될 경우 지속 상담과 치료비 지원까지 연계한다.

자살 유족 원스톱 서비스 포스터.[사진=고양시]

더불어 시는 올 하반기부터 '자살 유족 원스톱 지원체계'를 도입한다. 사망 신고 등 행정 절차를 위해 행정 복지센터를 방문하는 초기 단계부터 유족을 선제적으로 발굴해 상담과 복지 서비스를 신속히 연계하는 방식이다.

심리·정서적 상담뿐 아니라 특수청소와 임시 주거, 행정·법률 지원, 자녀 교육비, 정신 건강 치료비 등 현실적인 지원을 통합적으로 제공한다.

시는 생명 문제를 개인의 책임으로 남겨두지 않고, 지역사회가 함께 위험 신호를 감지하고 대응하는 구조로 정책을 전환하고 있다. 조기 발견에서 예방, 사후 회복까지 이어지는 '생명 안전망'을 촘촘히 구축해 시민 누구도 위기 속에서 혼자 남겨지지 않는 도시를 만들어간다는 계획이다.

민경선 시장은 "자살은 개인의 문제가 아닌 지역사회가 함께 대응해야 할 과제"라며 "촘촘한 안전망과 맞춤형 지원을 통해 위기 속에서도 시민이 고립되지 않는 생명 존중 도시를 만들어 가겠다"고 말했다.

skyimhan@newspim.com