김영훈 노동부 장관 "청년 성장 돕는 K-뉴딜 아카데미 더 확대할 것"

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27일 현대차 K-뉴딜 아카데미 입교식 참석

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김영훈 고용노동부 장관은 27일 K-뉴딜 아카데미 과정과 관련해 "더 많은 기업이 참여하고, 더 많은 청년이 기회를 가질 수 있도록 K-뉴딜 아카데미를 더욱 확대하겠다"고 밝혔다.

김 장관은 이날 현대차그룹 인재개발원 경주캠퍼스에서 열린 K-뉴딜 아카데미 과정인 'HINT'(HMG Incubation of New Talent) 합동 입교식에 참석했다.

김 장관은 "K-뉴딜 아카데미는 청년의 노력에 정부와 기업의 지원이 더해져 청년의 성장을 돕는 프로그램"이라며 "기업과 함께 청년이 큰다는 슬로건처럼, 현대차그룹 아카데미를 통해 우리 청년들이 더 높이 도약하기를 바란다"고 했다.

K-뉴딜 아카데미는 대기업 등이 주도해 기업에 특화된 분야의 직업능력개발훈련 및 다양한 프로그램을 설계·운영함으로써 청년층의 역량을 향상시키고 노동시장에 진입할 수 있도록 지원하는 사업이다.

김영훈 고용노동부 장관 [사진=고용노동부]

현대차그룹의 K-뉴딜 아카데미인 HINT는 미래 모빌리티 산업현장과 기술 경험을 통해 미래 인재로의 성장을 지원하기 위해 마련됐다. 아카데미는 2차에 나눠 총 1000명을 대상으로 대전·대구·광주·부산 등 전국 7개 지역에서 운영될 예정이다.

HINT는 크게 ▲직무 기초 과정 ▲직무 특화 과정 ▲진로탐색 및 취업지원 프로그램으로 구성됐다. 직무 기초 교육에서는 기업 업무 이해 및 생성형 인공지능(AI) 기반 업무 혁신, AI 에이전트 기반 업무 자동화 등의 내용을 다룬다.

직무 특화 과정은 미래 모빌리티 개발 분야의 핵심 기술 역량을 다루는 임베디드 AI 과정과 제조 현장의 디지털 전환 및 스마트화를 다루는 제조지능화 과정으로 구성됐다.

이날 합동 입교식은 HINT 1기에 참여하는 전국의 교육생들이 한자리에 모여 본격적인 교육과정의 시작을 함께하는 자리다. 교육생들은 2박3일 동안 교육을 받으며 상호 이해와 소통의 폭을 넓히게 되고 이를 통해 향후 교육과정에 보다 능동적으로 참여할 수 있는 협업 기반을 다지게 된다.

본격적인 입교식에 앞서 김영훈 장관은 구내식당에서 입교생들과 함께 점심을 먹으면서 구직과 진로 고민 과정에서 청년들이 겪는 어려움, K-뉴딜 아카데미에 거는 기대 등을 들었다.

울산 지역 HINT 교육생 대표로 참석한 김유현씨(25세)는 "대학에서 배운 전공지식인 기계공학을 살려 미래 모빌리티 관련 직종에 취업하는 것이 목표"라며 "마침 고용노동부와 현대차그룹에서 K-뉴딜 아카데미를 통해 제조지능화 관련 현장 직무 교육을 제공한다는 소식을 듣고 지원했다. 이번 기회를 재도약의 계기로 삼고, 앞으로 미래 모빌리티 산업을 주도할 수 있는 인재가 될 수 있도록 열심히 공부하겠다"는 소감을 전했다.

sheep@newspim.com