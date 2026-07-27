조상기 한국장학재단 신임 상임이사 취임…재무·장학 정책 전문가

AI 핵심 요약beta
- 한국장학재단이 27일 조상기를 상임이사로 임명했다
- 조 상임이사는 재단 주요 보직과 금융권 경력을 지닌 재무·회계 전문가다
- 재단은 이번 인사로 학자금 지원 안정성과 학생 복지 확대에 속도를 낼 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
금융권 경력 바탕 학생 지원 체계 안정화·복지 확대 기대
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 한국장학재단은 조상기(58) 선임본부장이 상임이사로 취임했다고 밝혔다.
조 신임 상임이사는 동국대학교 회계학과를 졸업하고 같은 대학에서 석사 및 박사 학위를 취득한 재무·회계 분야 전문가다.
한국장학재단 내에서는 청년지원본부장, 기획조정부장, 재무관리부장, 국가학자금본부장 등 주요 보직을 두루 거치며 장학 및 학자금 정책 전반을 이끌어온 인물로 평가된다.
특히 국가학자금 지원과 재단 재무관리 분야에서의 풍부한 경험을 바탕으로 향후 장학재단의 정책 운영과 조직 관리에서 역할이 기대된다.
조 이사는 장학재단 합류 이전에도 금융권에서 경력을 쌓았다. 푸르덴셜자산운용, 우리종합금융, 국민은행 등에서 근무하며 금융 실무 경험을 축적했다.
한편 한국장학재단은 '한국장학재단 설립 등에 관한 법률'에 따라 2009년 5월 설립된 준정부기관으로 국가장학금 및 학자금대출 지원, 대학생 연합기숙사 운영, 기부금 조성 및 인재 육성 사업 등을 수행하고 있다.
재단은 이번 인사를 통해 학자금 지원 체계의 안정성과 학생 복지 확대에 더욱 박차를 가할 계획이다.
< 조상기(曺相淇) 한국장학재단 상임이사 약력 >
▲출 생: 1967년생
▲학 력: 호남고등학교('85)
동국대학교 회계학과('93)
동국대학교 선물금융공학과 석사('00)
동국대학교 회계학과 박사('08)
▲주요경력
ㆍ 한국장학재단 청년지원본부장('24.1~'24.12.)
ㆍ 한국장학재단 기획조정부 부장('22.1.~'23.12.)
ㆍ 한국장학재단 재무관리부 부장('20.1.~'21.12.)
ㆍ 한국장학재단 국가학자금본부장 등('11.4.~'19.12.)
ㆍ 국민은행('07.5.~'11.4.)
ㆍ 우리종합금융('06.6.~'07.05.)
ㆍ 푸르덴셜 자산운용(증권)('93.7.~'06.5.)
hyeng0@newspim.com