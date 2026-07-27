전북교육청, 여름방학 학습지원 확대…학습공백 예방·기초학력 강화

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- 전북교육청은 27일 여름방학 학습공백 해소 위해 맞춤형 학습지원 프로그램을 운영한다고 밝혔다.
- 도내 201개교에서 소규모 '학습도약 계절학기'와 전주교대와 협력한 예비교원 튜터 캠프를 통해 학습 보충과 기초학력 향상을 지원한다.
- 전북교육청은 기초학력 책임제를 기반으로 데이터에 근거한 맞춤 지원을 확대해 방학 중 학습격차를 줄이고 새 학기 자신감 형성을 돕겠다고 했다.
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전주교대 협력 학력신장 캠프 27~31일 진행…예비교원 튜터 120명 참여
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북교육청은 여름방학 기간 학생들의 학습 공백을 줄이고 기초학력 향상을 지원하기 위해 맞춤형 학습지원 프로그램을 운영한다고 27일 밝혔다.
전북교육청은 방학 중 학습 결손 예방과 새 학기 학습 기반 마련을 위해 '학습도약 계절학기'와 '예비교원 학습지원튜터 여름방학 학력신장 캠프'를 운영한다.
'학습도약 계절학기'는 학교별 3~5명 규모의 소규모 학급을 구성해 학생별 수준에 맞춘 교과 학습 보충을 지원하는 사업이다. 현재 도내 201개교에서 607개 프로그램이 운영 중이며 1208명의 학생이 참여하고 있다.
학생들은 방학 동안 학기 중 배운 내용을 복습하고 부족한 부분을 보완하며 학습 공백을 줄이고 새 학기 학습 준비를 이어가게 된다.
또 전북교육청은 전주교육대학교와 협력해 '예비교원 학습지원튜터 여름방학 학력신장 캠프'를 운영한다. 캠프는 27일부터 31일까지 2박 3일 일정으로 2회 진행되며 회차별 60명씩 총 120명의 학생이 참여한다.
참여 학생들은 전주교대 예비교원 튜터에게 교과 학습지도를 받고 학습 코칭, 자아존중감 향상 프로그램, 사회성 강화 활동 등을 통해 자기주도 학습 역량과 또래 관계 능력을 키우게 된다.
전북교육청은 '기초학력 책임제'를 핵심 과제로 추진하며 학생 개별 특성에 맞춘 데이터 기반 학습 지원을 강화해 누구도 배움에서 소외되지 않도록 지속적인 지원을 이어갈 방침이다.
천호성 교육감은 "방학은 학습 격차가 커질 수 있는 시기인 만큼 맞춤형 학습지원이 중요하다"며 "교육청과 대학이 협력해 학생들이 방학 중에도 배움을 이어가고 새 학기 자신감을 키울 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com