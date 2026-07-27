동해시, 고양이 주제 전시공간·치유카페 운영

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시 묵호에 '고양이'를 주제로 한 두 개의 공간이 여행객들을 맞이할 준비를 하고 있다. 하나는 고양이를 매개로 한 전시공간이며 다른 하나는 고양이를 테마로 한 묵꼬양치유카페다.

27일 시에 따르면 동해시 발한지구 도시재생 현장지원센터가 운영하는 갤러리바란에서 오는 28일부터 8월 18일까지 마르스 작가의 특별전 '시간의 흔적'이 열릴 예정이다.

묵호양치유카페에서 바라 본 묵호항.[사진=동해시] 2026.07.27 onemoregive@newspim.com

이번 전시는 고양이를 주요 소재로 시간 속에 쌓여온 기억과 감정을 작가 특유의 시선으로 표현한 작품을 전시한다. 친숙한 고양이를 통해 지나온 시간과 삶의 흔적을 자연스럽게 돌아볼 수 있도록 디자인한 것이 특징이다.

전시 관람 이후에는 묵호의 또 다른 '고양이'를 만날 수 있다. 묵꼬양치유카페는 고양이를 테마로 조성된 주민공동이용시설로 묵호를 찾는 관광객을 위한 휴식공간이다.

특히 두 공간은 '고양이'라는 공통된 소재를 바탕으로 각각 다른 매력을 제공한다. 갤러리바란에서는 작품 속 고양이를 통해 시간과 기억을 마주하며 묵꼬양치유카페에서는 묵호의 골목과 바다를 둘러본 후 고양이의 감성 속에서 여유롭게 휴식을 취할 수 있다.

시는 이번 특별전을 기회로 전시 관람에서 묵꼬양치유카페까지 연계되는 소규모 도보여행 코스를 소개해 묵호의 골목과 도시재생 공간의 매력을 함께 알릴 계획이다.

정하연 홍보감사담당관은 "고양이라는 친숙한 소재를 통해 전시와 지역의 공간을 함께 즐길 수 있는 점이 묵호 여행의 독특한 매력"이라고 말했다. 이어 "여름철 묵호를 찾는 관광객들이 바다와 골목을 걸으며 작품을 감상하고 잠시 쉬어가면서 묵호만의 또 다른 매력을 발견하길 기대한다"고 덧붙였다.

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