대전교육정보원, 초·중·고 'AI교육 하계 학생 캠프' 운영

AI 핵심 요약beta
- 대전교육정보원이 27일 대전AI센터에서
- 초·중·고 학생 대상 AI교육 하계캠프를
- 개설해 로봇·스마트팜 등 4개 체험과정으로
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전지역 초·중·고학생들이 AI 로봇과 함께 창의적 문제 해결 역량을 키울 수 있는 체험의 장이 펼쳐진다.
대전교육정보원은 여름방학을 맞아 학생들의 창의성과 미래 역량 강화를 위해 오는 31일까지 대전AI교육지원체험센터에서 '2026년 AI교육 하계 학생 캠프'를 운영한다고 27일 밝혔다.
이날부터 시작된 캠프는 초·중·고등학생을 대상으로 AI와 로봇 기술을 직접 체험하며 미래 역량을 기를 수 있도록 마련됐다.
프로그램은 'AI와 함께하는 꼭두 로봇 미션', '사람을 도와주는 따뜻한 AI 로봇 만들기(핑퐁큐브)', 'AI 로봇과 함께 놀자! 전통 놀이 챌린지(빈치봇)', '화성 이주 프로젝트 영화 마션의 감자밭 스마트팜 만들기' 등 총 4개 과정으로 구성됐다.
학생들은 휴머노이드 로봇의 움직임을 블록코딩으로 제어하고, 일상 속 불편함을 해결하는 로봇을 직접 설계하는 활동에 참여한다.
또한 전통 놀이 규칙을 로봇 코딩으로 구현하고 온도·습도·빛 센서를 활용해 화성 환경을 가정한 스마트팜을 제작하는 등 다양한 문제 해결 과정을 경험할 예정이다.
캠프는 학생 중심의 실습과 협업 미션 방식으로 운영된다. 참가 학생들은 로봇과 센서의 작동 원리를 이해하고 해결 방법을 설계·수정하는 과정을 거치며 디지털 사고력과 창의성, 협업 역량을 키울 수 있을 것으로 기대된다.
이영주 원장은 "이번 캠프가 학생들이 AI 로봇을 직접 체험하고 생활 속 문제를 창의적으로 해결해 보는 기회가 되길 바란다"며 "앞으로도 미래 사회에 필요한 역량을 함양할 수 있는 학생 맞춤형 AI 교육 프로그램을 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com