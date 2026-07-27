농식품부, '모두의 상생' 출범…농업·기업 함께 키운다

제품화·수출 협력 모델 구축

기업·농가·지역 성장 생태계

내년 프로젝트 지원체계 전환

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 농업·기업·지역이 생산부터 제품화, 판로 개척, 수출까지 전 과정에서 협력하는 상생 프로젝트가 본격 추진된다. 농가는 안정적인 판로를 확보하고 기업은 차별화된 상품을 개발하며 지역에는 새로운 일자리와 활력을 더하는 선순환 협력 생태계를 구축한다는 구상이다.

농림축산식품부는 27일 서울 대한상공회의소에서 농업·기업·지역이 함께 성장하는 협력 플랫폼인 '모두의 상생' 프로젝트 출범식을 개최했다고 밝혔다.

'모두의 상생'은 생산자와 기업, 지방정부가 협력해 국산 농산물을 제품으로 개발하고 판로 확대와 해외 진출까지 함께 추진하는 프로젝트다. 기존의 단순 원료 구매를 넘어 사업 전 과정을 공동으로 기획·지원하는 것이 특징이다.

농림축산식품부는 27일 서울 대한상공회의소에서 농업·기업·지역이 함께 성장하는 협력 플랫폼인 '모두의 상생' 프로젝트 출범식을 개최했다 [사진=농림축산식품부] 2026.07.27 rang@newspim.com

출범식에는 송미령 농식품부 장관을 비롯해 대한상공회의소, 대·중소기업·농어업협력재단, 식품·외식·유통기업, 생산자, 지방정부 관계자 등이 참석했다. 참석자들은 현장의 상생 사례를 공유하고 협력 모델을 식품산업을 넘어 유통과 관광 등 다양한 산업으로 확대하는 방안을 논의했다.

이날 현대그린푸드는 서산 감자와 제주 양배추, 태안 대파 등 지역 특산물을 기업급식 메뉴로 개발·공급하는 '맛-닿음' 프로젝트를 소개했다. 기업급식 사업장을 지역농산물의 안정적인 소비처로 연결해 지역경제 활성화와 건강한 식문화 확산을 추진하고 있다.

CJ제일제당은 지역 양조장의 전통주를 하나의 프리미엄 브랜드로 묶어 해외시장 진출을 지원하는 상생 모델을 발표했다. 브랜드 기획과 디자인, 글로벌 마케팅은 CJ제일제당이 맡고 양조장은 국산 농산물을 활용한 원료 생산과 품질관리를 담당하는 방식이다.

청년기업 메달스 농업회사법인(귤메달)은 제주 감귤을 로컬 브랜드로 재구성한 사례를 소개했다. 유니클로와 협업한 패션 상품, CU와 협업한 디저트, 배달의민족 B마트 입점 등을 통해 감귤의 소비 가치를 높였다.

오리온과 농협의 합작법인인 오리온농협은 국산 쌀과 통귀리, 통밀 등을 활용한 '마켓오 네이처' 제품을 생산해 국내 소비 확대와 수출 기반을 마련한 사례를 공유했다.

이 밖에도 오뚜기와 풀무원, 창억, 오아시스마켓 등이 국산 농산물 활용 확대와 계약재배, 온라인 판로 구축 등 다양한 방식으로 상생 프로젝트에 참여하고 있다.

농식품부는 상생 사례를 일회성 행사에 그치지 않도록 내년부터 기존 지원사업을 프로젝트형·다년도 지원체계로 개편한다. 기업과 생산자조직, 지방정부가 컨소시엄을 구성해 사업을 제안하면 공모를 거쳐 다년간 우선 지원할 계획이다. 다음달 중 사업지침을 개편하고 9월 지방정부 설명회와 지원사업 공모를 진행한다.

또 상시 제안창구인 '모두의 상생 커넥트'를 운영해 정보 공유와 네트워킹을 지원하고, 농어촌상생협력기금 출연 기업이 원하는 프로젝트를 직접 선택할 수 있는 '모두의 상생 메뉴판'도 도입할 방침이다.

송미령 농식품부 장관은 "상생은 어느 한쪽이 일방적으로 돕는 일이 아니라, 농업의 좋은 원료에 기업의 기술과 유통망을 더해 서로에게 필요한 가치를 만드는 것"이라며 "앞으로 식품기업뿐 아니라 플랫폼·콘텐츠 기업과 청년 농업인·창업가까지 각자의 강점을 보태도록 연결하고, 좋은 제안이 실제 제품과 판로, 일자리로 이어져 더 큰 시장으로 확장될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 강조했다.

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