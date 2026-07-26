시흥오이도박물관, 여름방학 맞아 매주 토요일 '마술&버블쇼' 개최

AI 핵심 요약beta
- 시흥시가 26일 시흥오이도박물관에서 여름방학 맞이 가족 대상 '마술&버블쇼'를 25일부터 9월 27일까지 매주 토요일 운영한다고 밝혔다.
- 마술과 비눗방울 퍼포먼스를 결합한 체험형 공연으로 어린이 상상력과 호기심을 자극하고 관객 참여 코너로 재미를 더하도록 구성했다.
- 실내 로비 무료 공연과 다양한 주말 프로그램을 통해 박물관을 복합문화공간으로 확장하고 시민에게 일상 속 문화 향유 기회를 제공하고 있다.
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관객 참여형 마술·비눗방울 퍼포먼스...실내 무더위 피서 공간 제공
[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시는 시흥오이도박물관이 여름방학을 맞아 이달 25일부터 오는 9월 27일까지 매주 토요일 박물관 로비에서 가족 단위 관람객을 위한 '마술&버블쇼'를 선보인다고 26일 밝혔다.
시에 따르면 이번 프로그램은 마술 연출과 비눗방울 퍼포먼스를 접목한 체험형 공연으로 어린이들의 상상력과 호기심을 자극하는 콘텐츠로 구성됐다. 눈앞에서 펼쳐지는 화려한 마술과 형형색색의 버블 쇼는 물론 관객이 직접 무대에 참여하는 코너도 준비돼 재미를 더한다.
공연은 박물관 실내 로비에서 열려 별도의 야외 이동 없이 누구나 무료로 쉽게 관람할 수 있으며 무더운 여름철 시원하고 쾌적한 피서 공간이자 문화 공간을 제공할 것으로 기대된다.
이와 함께 시흥오이도박물관은 4월부터 10월까지 매주 주말 다채로운 체험 및 공연 프로그램을 지속적으로 가동하고 있다.
공개모집을 통해 선발된 지역 예술인과 예술단체가 참여해 시민들에게 수준 높은 문화예술 콘텐츠를 선사하고 있으며 이를 통해 박물관을 단순 전시 공간을 넘어선 복합문화공간으로 확장해 나가고 있다.
시흥오이도박물관 관계자는 "여름방학을 맞아 박물관을 찾는 가족 단위 관람객이 크게 늘 것으로 예상된다"며 "마술&버블쇼를 포함한 다채로운 주말 프로그램을 통해 어린이들에게는 색다른 추억을 시민들에게는 일상 속 문화 향유의 기회를 선사하겠다"고 전했다.
1141world@newspim.com