광명시 '평화시민 아카데미' 열어…양구·고성 현장체험 마쳐

AI 핵심 요약beta
- 광명시가 26일 평화시민 아카데미를 마무리했다.
- 시민 60여 명은 24~25일 양구·고성 현장체험을 했다.
- 시는 3회차 교육으로 평화 감수성 확산을 강화했다.
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[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시가 시민과 함께 일상 속 평화 문화를 확산하고 평화 의식을 높이기 위한 교육 프로그램을 지속해서 펼치고 있다.
광명시는 지난 24일과 25일 시민 60여 명이 참가한 강원도 양구·고성 현장체험을 끝으로 '2026 평화·통일 공감교육 광명시 평화시민 아카데미'를 성공적으로 마무리했다고 26일 밝혔다.
시에 따르면 올해로 3회째를 맞이한 이번 아카데미는 기존의 단발성 현장체험 중심에서 벗어나 '이론강의 2회, 현장체험 1회'를 유기적으로 연계한 3회차 전문 교육 과정으로 개편해 내실을 기했다.
지난 7월 14일 시청 대회의실에서 열린 1회차 교육에서는 이수형 국가안보전략연구원 고문과 전영선 건국대학교 교수가 강사로 나서 급변하는 한반도 주변 정세와 동북아 평화 구축 방안, 통일 정책의 방향성을 강의했다.
이어 21일 인생플러스센터에서 열린 2회차 교육에서는 나희승 전 한국철도공사(코레일) 사장이 강연을 맡아 '유라시아 철도의 출발지'로서 광명시가 갖는 평화도시 비전을 제시하고 비무장지대(DMZ) 현장체험을 위한 사전교육을 진행했다.
아카데미의 마지막 순서로 24일부터 25일까지 1박 2일간 진행된 현장체험에서 참가자들은 고성과 양구 일대의 주요 평화·역사 현장을 직접 둘러보았다.
참가자들은 ▲ 고성 통일전망타워 ▲ 비무장지대(DMZ) 박물관 ▲ 화진포 ▲ 양구 두타연 DMZ 생태탐방로 ▲ 박수근미술관 등을 찾아 분단 현장의 역사적 의미와 비무장지대가 지닌 생태·문화적 가치를 체험했다.
박승원 광명시장은 "평화는 현장을 직접 눈으로 확인하고 서로의 생각을 공유할 때 비로소 깊어진다"며 "앞으로도 시민들이 일상생활 속에서 평화를 배우고 실천할 수 있도록 다양한 교육과 교류 사업을 지속 추진하겠다"고 강조했다.
광명시는 남북교류협력기금을 활용해 시민들의 평화 감수성을 높이는 맞춤형 교육을 운영하는 한편 국내외 교류 사업과 연계한 평화교육 프로그램을 지속해서 확대해 나갈 방침이다.
1141world@newspim.com