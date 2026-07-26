[배드민턴] 서승재-김원호, 중국오픈 남자 복식 결승 진출...오후 5시 결승

AI 핵심 요약beta
- 서승재-김원호가 26일 중국오픈 남자복식 결승에 올랐다
- 영국 레인-벤디 조를 2-0으로 완파하며 대회 내내 한 게임도 내주지 않았다
- 결승서 인니 알피안-피크리와 일주일 만에 재대결하며 시즌 반등과 설욕을 노린다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 배드민턴 남자복식 세계랭킹 1위 서승재-김원호 조가 중국오픈 결승에 올랐다.
서승재-김원호(이상 삼성생명)는 26일 중국 창저우에서 열린 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 1000 중국오픈 남자복식 준결승에서 세계 11위 벤 레인-션 벤디 조(영국)를 2-0(21-19 21-13)으로 꺾었다.
서승재-김원호는 이날 오후 5시 경에 열리는 결승에서 세계 2위 파자르 알피안-무하마드 쇼히불 피크리 조(인도네시아)와 우승을 다툰다.
일주일 만의 재대결이다. 서승재-김원호는 지난주 일본오픈 결승에서 알피안-피크리 조에 0-2(19-21 17-21)로 패해 대회 2연패에 실패했다.
상대 전적에서는 서승재-김원호가 3승 2패로 근소하게 앞서 있다. 이번 결승은 일본오픈 패배를 설욕할 기회다.
서승재-김원호는 지난해 11개 대회에서 우승하며 안세영(삼성생명)과 함께 역대 단일 시즌 최다 우승 타이기록을 세웠다. 그러나 최근 흐름은 다소 주춤했다.
지난 6월 싱가포르오픈과 인도네시아오픈에서 모두 4강을 넘지 못했고, 약 한 달간 휴식한 뒤 출전한 일본오픈에서도 준우승에 그쳤다.
중국오픈에서는 다시 안정감을 찾았다. 서승재-김원호는 이번 대회에서 한 게임도 내주지 않고 결승까지 올랐다.
이날 준결승도 39분 만에 끝냈다. 1게임에서는 여러 차례 동점을 허용했지만 역전은 내주지 않았다. 접전 끝에 21-19로 기선을 제압했다.
2게임은 더 수월했다. 서승재-김원호는 11-5로 인터벌을 맞으며 초반부터 점수 차를 벌렸고, 이후 흐름을 유지해 21-13으로 경기를 마무리했다.
한국 대표팀은 지난주 일본오픈에 이어 곧바로 중국오픈에 나서는 강행군을 이어가고 있다. 서승재-김원호는 체력 부담 속에서도 결승에 오르며 시즌 반등의 기회를 잡았다.
football1229@newspim.com