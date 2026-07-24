[프로축구] EPL 맨시티와 맞붙을 '팀 K리그' 명단 발표, 이승우·기성용 등 포함

AI 핵심 요약beta
- 한국프로축구연맹이 24일 맨시티와 맞설 팀 K리그 출전 명단을 발표했다.
- 전북 정정용 감독과 코치진이 K리그1 대표 선수들을 선발했으며 구단별 2명 선발 원칙 속에 제주만 1명을 뽑았다.
- 기성용·이승우 등 공격·수비·GK와 팬투표 영플레이어 손정범까지 포함됐으며 부상 시 대체 선수도 선발할 예정이다.
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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=전북 현대 이승우, 포항 스틸러스 기성용이 잉글랜드 프리미어리그 맨체스터 시티FC(맨시티)전 출전 선수 명단에 포함됐다.
한국프로축구연맹은 "다음 달 5일 서울월드컵경기장에서 열리는 맨시티와 2026 쿠팡플레이 시리즈에서 맞붙을 팀 K리그 명단을 발표했다"고 24일 밝혔다.
팀 K리그 지휘봉을 잡는 전북 정정용 감독과 코치로 합류하는 강원 FC 정경호 감독, 연맹 기술위원회가 협의해 K리그1을 대표하는 선수들을 선발했다. 구단별 2명씩 선발이 원칙이지만, 제주 유나이티드는 구단 사정에 따라 1명만 선발했다.
공격수는 갈레고(부천), 무고사(인천), 야고·이동경(이상 울산), 이승우(전북)이, 미드필더는 기성용(포항), 김대원(강원), 김봉수(대전), 김주찬·박태준(이상 김천), 마테우스(안양), 문민서·하승운(이상 광주)이 이름을 올렸다.
수비수는 김문환(대전)과 이기혁(강원), 권경원(안양), 김륜성(제주), 안태현(부천), 야잔(서울), 어정원(포항), 후안 이비자(인천)가 출전한다. 골키퍼(GK)는 구성윤(서울), 송범근(전북)이 나선다.
이 외에 팬 투표로 진행된 '쿠팡플레이 영플레이어' 부문에서 선발된 손정범(FC 서울)이 미드필더로 합류한다.
한편 부상, 이적으로 소집이 불가능한 선수가 발생하면, 연맹과 팀 K리그 코치진의 협의를 거쳐 대체 선수를 선발할 예정이다.
willowdy@newspim.com