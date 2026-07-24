기장군, 민선9기 군정 슬로건 디자인 확정…군민 중심 행정 강화

AI 핵심 요약beta
- 부산 기장군이 24일 군민주권 기장 슬로건을 확정했다
- 슬로건에 공정·책임 행정을 담고 4대 군정 방침을 제시했다
- 공공시설·홍보물에 적용하고 군민주권위원회 설치를 추진했다
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군민 참여 유도 위한 정책 추진
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 부산 기장군이 민선9기 군정 슬로건 디자인을 확정하고 군민 중심 행정 강화에 나섰다.
군은 24일 '군민의 것을 군민에게, 군민주권 기장'을 공식 슬로건으로 확정하고 관련 디자인을 공개했다고 밝혔다. 군정 운영의 최우선 가치를 군민에 두겠다는 방향을 담았다.
이번 슬로건은 이권·선심·특혜성 예산을 배제하고 행정 혜택의 형평성을 확보하겠다는 기조를 시각적으로 표현한 것이 특징이다. 군은 이를 통해 공정성과 책임성을 강화하겠다는 입장이다.
군은 슬로건과 함께 4대 군정 방침도 제시했다. 낭비 없는 투명 행정, 누구나 혜택받는 복지, 일자리가 늘어나는 지역경제, 안전한 생활환경 조성이 핵심이다.
군은 향후 공공시설물 정비와 홍보물 배포를 통해 슬로건을 반영하고 관련 정책을 단계적으로 추진할 계획이다. 군민 참여를 확대하기 위해 군민주권위원회 설치도 추진한다.
우성빈 기장군수는 "군정 슬로건 디자인은 군민이 진정한 주인이라는 민선 9기의 약속을 시각적으로 공식화한 것"이라며 "앞으로 군민 중심의 행정 혁신을 속도감 있게 추진해 나가겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com