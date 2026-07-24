김철훈 영도구청장, 구청서 '굿모닝 커피타임' 진행…직원 격려

AI 핵심 요약beta
- 김철훈 영도구청장이 24일 오전 직원 격려 커피타임을 열었다
- 폭염 속 구청 직원·현장 근로자들에게 시원한 음료를 직접 나눴다
- 영도구는 소통 강화와 사기 진작 위한 조직문화 프로그램을 이어가겠다고 밝혔다
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 김철훈 영도구청장이 폭염 속 현장·청사 직원들을 격려하기 위한 아침 커피 타임을 열어 조직 분위기 쇄신에 나섰다.
부산 영도구는 24일 오전 구청 구민홀에서 김철훈 영도구청장이 출근길 직원들에게 시원한 음료를 직접 건네며 격려하는 '굿모닝 커피타임'을 진행했다고 밝혔다.
이번 행사는 여름철 연이은 폭염에도 구정 업무를 수행하는 직원들의 사기를 높이고 건강한 조직 문화를 조성하기 위해 마련됐다.
구청 직원뿐 아니라 새벽부터 구민들의 일상을 지키는 청소종사원, 환경미화원, 도로관리원 등 현장 근로자들도 함께 자리해 의미를 더했다.
김철훈 구청장은 이른 아침 구민홀에서 출근하는 직원 한 명 한 명에게 더치커피와 아이스티를 건네며 안부를 묻고 감사 인사를 전했다.
그는 무더위 속 거리 정비와 시설 관리를 맡고 있는 현장 근로자들에게 각별히 고마움을 표한 것으로 전해졌다.
음료를 전달받은 한 도로관리원은 "구청장이 직접 시원한 음료를 챙겨주며 격려해 주셔서 무척 반가웠고 더운 날씨 속에서 일할 수 있는 큰 힘을 얻었다"고 말했다.
영도구는 직원 간 소통을 강화하고 사기를 진작할 수 있는 다양한 조직 문화 활성화 프로그램을 지속해서 추진할 방침이다.
김철훈 영도구청장은 "무더운 날씨에도 각자의 자리에서 구민을 위해 일하는 직원들에게 작은 감사의 마음을 전하고 싶었다"며 "새벽부터 거리를 깨끗하게 정비해 주시는 환경미화원분들을 비롯해 현장에서 고생하시는 모든 직원분께 늘 감사드린다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com