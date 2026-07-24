부산교육청, 대입상담캠프 28~29일 운영…전국 78개 대학 참여

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청이 28일부터 29일까지 대입상담캠프를 연다.
- 부산·서울 등 78개 대학이 참여해 입시정보를 제공한다.
- 고3 수시 대비와 고1·2 진학 전략 상담을 지원한다.
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청이 대학과 학생, 학부모, 교사가 함께 소통하며 진학 전략을 구체화하는 자리를 마련한다.
시교육청은 오는 28일부터 29일까지 이틀간 해운대구 벡스코 제2전시장에서 '2026 대입상담캠프'를 운영한다고 24일 밝혔다.
이번 캠프는 대학별·전형별 입시 정보를 제공하고 2027학년도 수시모집 대비 맞춤형 상담을 지원하기 위해 마련됐다. 운영 시간은 오전 10시부터 오후 5시까지이며 현장 접수를 통해 누구나 참여할 수 있다.
행사는 '드림내비게이터'를 슬로건으로 부산지역 대학과 서울 주요 대학 등 전국 78개 대학이 참여한다. 한국장학재단과 대학생 멘토단도 함께한다.
행사장은 대학정보관, 대면상담관, 주제별 설명회관으로 구성된다. 대학정보관에서는 전국 78개 대학 입학사정관이 참여해 입학전형과 학과, 대학생활 전반에 대한 상담을 진행한다.
대면상담관에서는 부산진학지원단 상담위원이 고3 학생과 학교 밖 청소년, 학부모를 대상으로 1대1 맞춤 상담을 실시한다. 사전 예약제로 운영되며 학교생활기록부와 성적자료를 지참하면 구체적인 상담이 가능하다.
주제별 설명회는 29일 하루 운영한다. 고3 대상 의약학계열 설명회, 고2 대상 2028학년도 대입 설명회, 고1 대상 고교학점제 및 과목 선택 안내 등 총 6개 주제로 진행된다.
교육청은 이번 캠프가 고3 학생에게는 수시 대비 정보 제공, 고1·2 학생에게는 학년별 진학 전략 수립에 도움이 될 것으로 보고 있다.
김석준 교육감은 "정확한 입시 정보 제공을 통해 학생들이 적성과 진로에 맞는 진학 계획을 수립할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com