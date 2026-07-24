함안군, QR 생활안내서 발행…군민 정보 접근성 대폭 향상

AI 핵심 요약beta
- 함안군이 24일 군민용 QR 생활안내서를 제작했다.
- 복지·교통·환경 등 생활정보를 한데 묶었다.
- 민원실·읍면 창구 비치로 편의와 접근성을 높였다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
정보 접근성 향상으로 활성화
[함안=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 함안군이 군민이 꼭 필요한 생활 정보를 보다 쉽고 편리하게 확인할 수 있도록 생활밀착형 안내자료를 내놨다.
군은 군민이 필요한 생활정보를 보다 쉽고 편리하게 이용할 수 있도록 '함안군 QR 생활안내서'를 제작했다고 24일 밝혔다.
생활안내서는 군 누리집 이용 현황을 분석해 복지·교통·환경 등 생활정보와 문화·관광 및 주요시설 안내, 함안군 소속기관 및 관계기관 안내 등 군민이 자주 이용하는 정보를 한데 묶어 구성했다.
안내서는 군청 민원실과 읍면 민원창구에 비치해 군민 누구나 자유롭게 이용할 수 있도록 했으며 함안군 누리집에도 게시했다. QR코드와 연계된 정보는 변경 사항이 발생할 경우 수시로 수정·보완해 최신 내용을 지속적으로 제공하도록 했다.
군은 QR 생활안내서를 통해 전입 군민이 지역 생활환경과 행정정보를 빠르게 파악할 수 있도록 돕고 민원 안내에 소요되는 시간을 줄여 민원 편의를 높이는 효과를 기대하고 있다.
군민의 정보 접근성을 높여 군 누리집 이용을 활성화하고 반복 문의 민원을 줄이는 데도 도움이 될 것으로 보고 있다.
news2349@newspim.com