세종 조치원복숭아축제 개막..."떠나요~ 한여름 달콤한 휴가"

AI 핵심 요약beta
- 세종시는 24일부터 26일까지 조치원복숭아축제를 열었다
- 공연·체험·먹거리·복숭아 판매 등 체류형 가족축제를 운영했다
- 블랙호크 헬기체험·야간 피치비어나잇 등 이색 프로그램과 폭염·안전대책을 마련했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
헬기탑승·피치비어나잇·공연 등 체류형 콘텐츠 풍성
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종 조치원복숭아의 달콤한 매력을 만끽할 수 있는 여름 축제가 막을 올렸다.
118년 전통을 자랑하는 지역 대표 농특산물을 앞세운 '제24회 세종 조치원복숭아축제'가 24일부터 오는 26일까지 세종시민운동장과 도도리파크 일원에서 열린다.
24일 세종시에 따르면 올해 축제는 단순한 농산물 판매 행사를 넘어 방문객이 하루 머물며 즐길 수 있는 체류형 축제로 구성됐다.
복숭아 판매와 함께 공연·체험·먹거리 프로그램을 결합해 가족 단위 방문객과 관광객이 함께 즐길 수 있는 다양한 콘텐츠가 마련됐다.
축제장에서는 조치원복숭아 특별판매전을 비롯해 물놀이시설, 복숭아 팡팡 물총대첩, 118m 복숭아 가래떡 뽑기, 복숭아 화채 나눔 행사 등 다양한 체험 프로그램이 진행된다.
또 명품 복숭아 전시관과 복숭아 디저트 체험, '황금복숭아를 찾아라' 이벤트 등 조치원복숭아를 활용한 콘텐츠도 선보인다.
올해 축제에는 이색 체험 프로그램도 마련됐다. 방문객들은 블랙호크 헬기탑승 체험을 통해 세종 도심 경관을 감상할 수 있으며, 가족과 연인이 함께 참여할 수 있는 LED 소원풍등 날리기 행사도 즐길 수 있다.
야간 프로그램인 '피치비어나잇'에서는 조치원파닭과 맥주를 함께 맛볼 수 있으며 홍진영, 박명수, 주디, 손헌수 등이 무대에 올라 축제 분위기를 더한다.
시는 방문객 편의를 위해 복숭아 무료 보관소를 운영하고 냉방쉼터, 쿨링포그, 정수기 등을 설치해 폭염 대비에도 나선다. 경찰·소방·의료기관과 협력해 안전 관리 체계도 강화할 계획이다.
김회산 도농상생국장은 "118년 전통의 조치원복숭아와 세종의 여름을 함께 즐길 수 있도록 다양한 프로그램을 준비했다"며 "많은 시민과 관광객이 축제장을 찾아 복숭아의 맛과 매력을 경험하길 바란다"고 말했다.
vincent977@newspim.com