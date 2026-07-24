제10대 대전시의회, 첫 임시회 폐회...'시민 중심 의정' 다짐

AI 핵심 요약beta
- 대전시의회가 24일 첫 임시회 폐회하고 전반기 원구성 마무리했다
- 회기 동안 조례·동의·예산안 등 주요 안건과 공공기관 대전 이전 촉구 결의안 의결했다
- 시의회는 책임행정·청년·과학도시 등 현안 논의하며 시민 신뢰받는 의회 다짐했다
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[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 제10대 대전시의회가 첫 임시회에서 전반기 원구성을 마무리하고 조례안·동의안·예산안 등 주요 안건과 제2차 공공기관 대전 이전 촉구 결의안을 의결하고 24일 폐회했다.
시의회는 이날 열린 제297회 제4차 본회의를 끝으로 첫 임시회 일정을 마무리했다고 밝혔다.
이번 회기에서는 제10대 의회 전반기 원구성을 완료하고 집행기관의 주요업무보고를 청취했다.
이어 '대전시 시세 감면 조례 일부개정조례안' 등 조례안 10건, '유성복합터미널 현물출자 동의안' 등 동의안 3건, 도시관리계획 결정(변경)안 의견청취 2건, '2026년도 제1회 대전시 추가경정예산안' 등 예산안 2건을 의결했다.
시의회는 이날 '국가균형발전을 위한 제2차 공공기관 대전 이전 촉구 결의안'도 채택했다.
결의안에는 과학기술 인프라와 연구개발 역량을 갖춘 대전이 공공기관 이전의 최적지라는 점을 강조하고, 정부에 국가균형발전과 지역 경쟁력 강화를 위한 적극적인 정책 추진을 촉구하는 내용이 담겼다.
본회의에서는 7명의 의원이 5분 자유발언에 나서 시민 신뢰 회복을 위한 책임행정, 청년정책, 노후계획도시 정비, 과학도시 경쟁력 강화, 대덕특구 재창조, 원도심 활성화, 교육청 조직개편과 교권 보호 등 지역 현안에 대한 의견을 제시했다.
조성칠 의장은 "제10대 의회 첫 임시회는 원구성을 마무리하고 본격적인 의정활동의 기반을 마련한 의미 있는 회기였다"며 "집행기관과의 협력을 바탕으로 시민 삶의 질 향상과 지역 발전에 힘쓰고, '시민의 일상, 의회가 함께 하겠습니다'라는 의정구호처럼 시민에게 신뢰받는 의회를 만들겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com