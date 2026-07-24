동두천시의회, 10일간 진행된 제347회 임시회 폐회

AI 핵심 요약beta
- 동두천시의회가 24일 제347회 임시회를 마무리하고 안건 3건을 모두 원안 가결했다.
- 의회는 15일부터 24일까지 부서별 주요업무보고를 청취하고 조례안과 민간위탁 재계약 동의안을 심사했다.
- 임현숙 의장은 관계 공무원과 의원들에게 감사 인사를 하고 시정 발전을 위한 지속적 협조를 당부했다.
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[동두천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 동두천시의회는 10일간 진행한 제347회 임시회를 마무리하고 주요 안건을 모두 원안대로 가결했다고 24일 밝혔다.
동두천시의회는 지난 15일부터 24일까지 제347회 임시회를 열고 제10대 동두천시의회 개원에 따른 시정 전반에 대한 부서별 주요업무보고를 청취했다. 이어 24일 제7차 본회의를 개최해 제1차 본회의에 상정됐던 조례안 및 민간위탁 재계약 동의안 등 총 3건의 안건을 모두 원안 가결했다.
이날 의결된 안건은 ▲동두천시 저출산·고령사회 대응과 지속발전을 위한 지원 조례 일부개정조례안 ▲동두천시 어울림센터 시민수영장 민간위탁 재계약 동의안 ▲동두천시 산림문화 휴양시설 관리 및 운영 조례 일부개정조례안 등 3건이다. 해당 안건들은 모두 동두천시장이 제출했다.
임현숙 의장은 폐회사를 통해 "회기 동안 노고가 많았던 관계공무원과 동료 의원들께 감사드린다"며 "시정 발전을 위해 앞으로도 지속적인 노력과 협조를 당부한다"고 말했다.
asj7376@newspim.com