박완수 경남지사, 기재부 장관 면담…교통·우주항공 등 현안 지원 요청

AI 핵심 요약beta
- 경남도는 24일 2027년도 국비 3169억 건의했다
- 제조 AI·우주항공·방산·광역교통망 등 7개 사업 지원 요청했다
- 공공어린이재활병원 운영·국도·철도·특별법 등 현안 지원도 당부했다
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총 3169억 원 규모 국비사업 지원 요구
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 2027년도 국비사업 7건, 3169억 원 규모의 정부예산 반영을 건의했다.
도는 박완수 지사가 24일 오후 서울에서 박홍근 기획예산처 장관을 만나 경남 주요 현안과 국비사업 지원 필요성을 설명하고 정부 차원의 협조를 요청했다고 밝혔다.
박 지사는 "정부가 추진 중인 '5극3특' 지역균형발전 전략과 메가프로젝트, 영남권 첨단산업 비전과 연계해 경남 핵심 현안과 국비사업을 정부 정책에 적극 반영해 달라"고 요청하며 "경남이 우주항공산업 중심지로 도약하고 첨단산업과 관광산업을 함께 육성해 새로운 성장동력을 확보할 수 있도록 중앙정부의 관심과 지원이 필요하다"고 말했다.
이날 건의된 국비사업은 총 7개 사업, 3169억 원 규모다. 산업 분야는 제조 AI·로보틱스 밸리 구축(50억 원), 조선해양 피지컬 AI 실증 테스트필드 구축(10억 원), 방산 항공 MRO 클러스터 조성(45억 원), 우주산업 특화 3D 프린팅 기술 통합지원센터 구축(30억 원)이다.
광역교통망 분야는 거제~통영 고속도로 건설(24억 원), 남부내륙철도 건설(3000억 원)이며 복지 분야는 경남권 공공어린이재활병원 운영 지원(10억 원)이 포함됐다.
박 지사는 산업 분야 사업과 관련해 피지컬 인공지능(AI), 우주항공, 방위산업 등 미래 전략산업을 집중 육성하고 광역교통망 확충을 통해 남해안권 발전의 기반을 마련하겠다는 계획을 설명했다.
내년도 개원을 앞둔 경남권 공공어린이재활병원이 안정적으로 운영될 수 있도록 정부의 국비 지원이 반드시 필요하다는 점을 강조하며 경남도가 건의한 사업들이 내년도 정부예산안에 반영될 수 있도록 협조를 요청했다.
아울러 ▲한산대첩교 등 주요 국도사업의 제6차 국도·국지도 건설계획 일괄 예비타당성조사 통과 ▲동대구~창원~가덕도신공항 고속화철도 노선 제5차 국가철도망 구축계획 반영 ▲남해안권 발전 특별법 제정 ▲우주항공복합도시 건설 특별법 제정 등 4건의 주요 현안에 대해서도 정부 차원의 지원을 당부했다.
한편 간담회 말미에는 광역급행버스 등 지방 광역교통망에 대한 정부의 과감한 투자, 열악한 지방재정의 현실을 해소할 제도 개선도 건의하면서 지역주도 성장을 위해 중앙정부와 지방이 더욱 긴밀하게 협력해야 한다고 강조했다.
news2349@newspim.com